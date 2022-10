Mariah Carey réserve l’un des deux seuls concerts de Noël à la Scotiabank Arena de Toronto

TORONTO — Mariah Carey met le cap sur le Canada cette saison de Noël.

La superstar de la pop – et autoproclamée reine de Noël – a annoncé son intention de lui offrir un joyeux Noël à tous ! revue de concert à la Scotiabank Arena de Toronto le 11 décembre.

C’est l’une des deux seules dates que Carey a prévues pendant les vacances.

Son deuxième spectacle a lieu au Madison Square Garden de New York le 13 décembre.

Les billets pour le spectacle de Toronto seront en vente au grand public à partir de vendredi à 10 h HE.

Ces dernières années, Carey est devenue synonyme de vacances, aidée par la popularité fiable de son titre de 1994 “All I Want for Christmas Is You” et d’un certain nombre d’émissions télévisées spéciales de Noël.