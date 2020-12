Ce Décoration de Noël? Mariah Carey ne la connaît pas.

Jeudi 17 décembre, rédacteur principal de la campagne de CNN Politics Kyle Blaine a tweeté une photo d’un ornement de Noël à l’effigie de la diva de la pop. La silhouette porte des cheveux dorés scintillants et porte une robe ceinturée rouge et blanche et un bonnet de Noel à genoux – un hommage à la couverture de son album de 1994 joyeux Noël, qui contient la chanson classique de Carey, «Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi». Blaine a écrit: « Mon mari et moi échangeons des ornements chaque année et cette année, il m’a offert @MariahCarey, ce qui est très festif! »

La chanteuse elle-même a répondu, « Ceci est … Non approuvé [neutral face emoji] (Mais c’est la pensée qui compte). «

Blaine plus tard a répondu, « Faites-moi glisser reine. » Il a aussi tweeté plus tard, « Beaucoup d’émotions mitigées pour recevoir autant de messages privés me félicitant d’avoir été complètement et complètement détruit par MC. »

L’ornement en verre était disponible à l’achat en ligne sur Grenouille et crapaud pour 19,50 $ mais n’est plus à vendre.