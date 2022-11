Mariah Carey raconte comment son enfance “gâchée” l’a amenée à trouver de la joie à Noël

Mariah Carey a clôturé le défilé annuel de Thanksgiving de Macy jeudi avec une performance époustouflante de “All I Want For Christmas”.

Dans une nouvelle interview pour la couverture du numéro de décembre du magazine W, l’homme de 52 ans a partagé l’histoire d’origine du classique des fêtes.

“L’idée que je fasse un album de Noël est venue de la maison de disques”, a-t-elle déclaré.

“C’était très tôt dans ma carrière, et je pensais que c’était un peu tôt pour moi de faire ça, mais je me disais : ‘Eh bien, j’adore Noël.’ J’ai eu des Noëls très tristes quand j’étais enfant, mais j’essaie toujours d’y trouver la lumière vive.”

MARIAH CAREY, SURBOUBLÉE LA “REINE DE NOËL” PAR LES FANS, ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE NOËL EST ICI

La quintuple lauréate d’un Grammy a déclaré au point de vente qu’elle avait écrit le hit de 1994 alors qu’elle était debout tard dans la nuit en jouant avec un clavier et en se promenant dans la maison qu’elle partageait autrefois avec son ex-mari Tommy Mottola.

“Je ne voulais pas que cela se sente spécifique à une époque, donc nous n’avons pas utilisé les sons qui se produisaient à cette époque”, a-t-elle expliqué. “De cette façon, cela semblerait classique et intemporel.

“Mais je n’aurais jamais pu imaginer que cela deviendrait une partie aussi importante de ma vie.”

“All I Want For Christmas” figurait sur le quatrième album studio de Carey, “Merry Christmas”. La chanson est devenue un classique instantané et est entrée dans le palmarès Billboard Top 100 à chaque saison des fêtes depuis sa sortie.

C’est le plus grand succès international de la superstar et détient le record du single de Noël le plus vendu par une artiste féminine avec environ 16 millions d’exemplaires vendus.

La performance de Carey le jour de Thanksgiving a également présenté des apparitions surprises de ses jumeaux de 11 ans, Monroe et Moroccan, qu’elle partage avec son ex-mari Nick Cannon.

Dans son interview avec W, on a demandé à la “Reine de Noël” autoproclamée si ses enfants savaient qu’elle était “plus emblématique que le Père Noël”.

“Chérie, écoute, je sais que la plupart du temps, les gens disent : « Oh, yay ! Regarde-la ! Elle est, genre, tellement festive et une telle fille de Noël » ou quoi que ce soit d’autre », a répondu Carey.

“Mais, vraiment, Noël me rend heureux. Les gens pensent que j’ai eu cette vie de princesse ou quoi que ce soit, une sorte d’existence de conte de fées où j’ai juste émergé, comme, ‘Me voici!’ Et ce n’est pas ça.

“Quand tu grandis avec une vie gâchée et que tu es capable d’avoir cette transformation où tu peux faire de ta vie ce que tu veux qu’elle soit? C’est une joie pour moi.

“C’est pourquoi je veux que mes enfants aient tout ce qu’ils peuvent avoir. Je veux qu’ils puissent comprendre qu’ils peuvent être tout ce qu’ils veulent être.”

La chanteuse a parlé de son éducation difficile pour la première fois dans ses mémoires de 2020, “The Meaning of Mariah Carey”.

“C’était une enfance extrêmement dysfonctionnelle, au point où c’est choquant que je m’en sois sortie”, a-t-elle déclaré à W.

Dans ses mémoires, Carey a rappelé des histoires choquantes d’abus qu’elle a subis de la part de ses frères et sœurs ainsi que des allégations de consommation de drogue et de racisme.

Le père de Carey, Alfred, était un ingénieur aéronautique noir et sa mère Patricia était une chanteuse d’opéra blanche. Elle a dit à W qu’elle se sentait “altérée” en tant que fille biraciale grandissant dans un quartier à prédominance blanche de Long Island.”

“Il n’y avait pas de modèles pour les personnes qui étaient clairement mixtes ou, vous savez, à la peau claire ou peu importe ce que nous classions à l’époque. Donc, je ne savais pas qui regarder quand je grandissais”, a-t-elle expliqué. . “C’était difficile.”

Carey a également déclaré que son personnage de “diva” découlait en grande partie de l’influence de sa mère sur elle.

“Il y a des choses dont les gens ne sont pas conscients parce que tout ce truc de “diva” entre guillemets est toujours ce que les gens voient en premier”, a expliqué la star. “Oui, j’y joue. Et oui, une partie de cela est réelle.

“Je ne peux pas m’en empêcher. Par exemple, que faites-vous si vous avez grandi avec une chanteuse d’opéra pour mère, qui est allée à Juilliard et a fait ses débuts au Lincoln Center ? Il y a juste un certain montant qui va émerger. Alors , oui, c’est juste une affectation, et parfois c’est fait exprès, et parfois c’est juste, comme, vous savez, une réponse.”

Carey et le cinéaste nominé aux Oscars Lee Daniels travaillent sur une adaptation en série télévisée de ses mémoires.

“Ma vie en général est en fait beaucoup plus complexe que ce que les gens savent ou ce qu’il y a même dans le livre”, a-t-elle déclaré à W. arrivé à toi?’ À ce stade de ma vie, il s’agit de faire des choses que je veux vraiment faire.”