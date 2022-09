Mariah Carey prononce un discours émouvant sur les héros du 11 septembre lors d’un concert à New York

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mariah Carey a évoqué le 11 septembre lors de sa performance à New York et a parlé de son single bien-aimé “Hero” de 1993.

La chanteuse pop emblématique a rendu hommage aux héros lors du Global Citizen Festival 2022 samedi.

“J’ai été honorée d’avoir joué un tout petit rôle à la suite de cette journée alors que ma chanson” Hero “est devenue l’un des” hymnes non officiels “”, a-t-elle déclaré aux fans de Central Park. “C’est vrai. J’ai du mal à reconnaître mes propres trucs, mais peu importe. Cela nous a réconfortés dans notre perte collective et notre rétablissement.”

La gagnante d’un Grammy a ensuite réfléchi à ce que la chanson signifiait dans le monde d’aujourd’hui et à la façon dont son message sonne vrai plus que jamais, en particulier à la lumière des événements affectant les femmes du monde entier.

“D’une manière très différente, j’ai découvert un message très approprié pour notre époque et pour les femmes de notre époque dans les paroles de cette chanson en particulier”, a partagé Carey.

La reine de Noël a également rendu hommage à la ballerine Misty Copeland, qui a aidé à créer une version “unique” de “Hero”.

“Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis honorée… que mon amie Misty Copeland soit venue aujourd’hui – une femme de cette stature et de cette ampleur”, a déclaré Carey. “Elle est juste incroyable.”

Plus tôt ce mois-ci, Carey s’est entretenue avec Meghan Markle sur son podcast “Archetypes”.

“J’ai vraiment aimé parler à la duchesse et à la diva Meghan Markle de” La dualité de la diva “. Oui ! Je l’ai appelée une diva, dans le sens le plus fabuleux, magnifique et stimulant du mot !!!” Carey a écrit sur Twitter.