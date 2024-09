Mariah Carey pose avec ses jumeaux au Brésil entre deux représentations : « Tellement reconnaissante »

Mariah Carey a partagé une jolie photo de famille prise dans l’un des monuments les plus emblématiques du Brésil.

La chanteuse de « All I Want for Christmas Is You » a publié une photo avec ses jumeaux, Monroe et Moroccan, qu’elle partage avec son ex-mari Nick Cannon, samedi soir, ainsi qu’une photo en solo posant devant la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro.

En partageant les deux photos souriantes, Carey a écrit qu’elle était « reconnaissante » de cette visite. Le mois dernier, Carey a annoncé la tragique nouvelle : sa mère et sa sœur étaient décédées le même jour.

« Je suis tellement reconnaissante d’avoir enfin pu visiter le Christ Rédempteur pendant que j’étais à Rio avec Roc et Roe ! Quel moment ❤️🇧🇷 », a écrit Carey en légende.

La chanteuse est actuellement en tournée internationale, ayant donné un concert en Chine au début du mois de septembre. Samedi, Carey a également partagé des photos de sa prestation de vendredi à São Paulo, évoquant sa prochaine prestation au festival de musique Rock in Rio à Rio de Janeiro dimanche.

Les photos arrivent après que Carey a révélé qu’elle retournait au travail.

« De retour au travail », Carey a écrit sur Instagram plus tôt ce mois-ci à côté d’une vidéo des répétitions. « Cela a été quelques semaines difficiles, mais j’apprécie beaucoup l’amour et le soutien de tout le monde et j’ai hâte de voir mes fans en Chine & Brésil. Je t’aime !

Le 26 août, Carey a annoncé la nouvelle du décès de sa mère et de sa sœur.

« J’ai le cœur brisé d’avoir perdu ma mère le week-end dernier. Malheureusement, dans une tournure tragique des événements, ma sœur a perdu la vie le même jour », a déclaré Carey dans une déclaration à ABC News.

Début août, Mariah Carey a annoncé sa prochaine tournée pour 2024, Mariah Carey’s Christmas Time. La tournée de 20 villes devrait débuter le 6 novembre et se terminer le 17 décembre.