Mariah Carey porte une robe plongeante dans la mer à Capri – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Brandon Nagy/Shutterstock

Mariah Carey, 52 ans, s’est éclaboussé dans l’eau tout en berçant une robe plongeante dans de magnifiques photos publiées sur Instagram le mardi 19 juillet. “Ciao Capri!” la diva légendaire a légendé la petite collection d’images. Sur la première photo, Mariah avait l’air espiègle dans la robe noire sensuelle alors qu’elle se tenait dans l’eau de mer tourbillonnante devant un fond de rochers, une paire de lunettes de soleil perchée sur son front et ses cheveux tirés en une queue de cheval en désordre. Dans le suivant, elle a éclaboussé de l’eau dans l’air avec joie. Un dernier court clip vidéo a montré Mariah en action, jetant de l’eau autour d’elle alors qu’elle souriait largement.

Plus à propos Mariah Carey

Les 10,3 millions d’abonnés de la chanteuse “Butterfly” étaient ravis et ont profité de sa section commentaires pour une discussion animée. À l’unanimité, ils ont tous salué Mariah comme la royauté de la mode et de la culture pop. “Reine de la natation avec une robe”, a écrit un adepte, faisant un signe de tête aux nombreuses photos de Mariah en robe dans l’eau. “C’est un splash dahling !!!!” écrit un autre. “Seules les reines peuvent aller dans l’eau avec des robes chères”, a commenté un autre adepte, aux côtés d’emojis étoiles et diamants.

Les magnifiques photos de Mariah viennent au milieu d’un aveu surprenant de l’ex-mari et père en série Nick Canon41 ans, avec qui elle partage des jumeaux de 11 ans Monroe et marocain. Dans une interview, le rappeur a qualifié sa relation avec Mimi de “conte de fées” et a déploré sa disparition en 2016. “C’était littéralement comme un conte de fées avec Mariah, donc je préférerais que ce soit comme ça et j’apprécie ce fantasme parce que si j’essayais de revenir en arrière et que ce n’était pas la même chose, je me dirais: ‘Merde, j’ai foiré vers le haut », a-t-il déclaré sur Le podcast Hottee Talk Show plus tôt en juillet. “Mais, si j’en avais l’occasion, si ça pouvait être comme ça, je suis là.”

Mariah Carey au fil des ans : photos de l’évolution glam de la chanteuse

Nick est passé à autre chose, et c’est un euphémisme. Il est depuis père Zillion et Sion1 avec Abby de la Rosa, qui est maintenant enceinte d’un autre des enfants de Nick; et 5 ans « Sagon » doré et 1 an Reine puissante avec Cloche de Bretagne. 5 mois Zenqu’il avait avec Alyssa Scott, est décédé en décembre. Et il en attend une de plus avec Brie Tiesi.

Mariah l’a pris dans la foulée, comme l’a dit une source HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT en juin qu’elle a déménagé “il y a longtemps”. “Nick peut faire ce que Nick veut faire et tant qu’il est toujours là pour Monroe et Moroccan, Mariah continuera à garder pour elle son opinion sur sa vie personnelle”, a déclaré la source. HL.