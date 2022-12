Mariah Carey porte une robe blanche pour le spectacle de Noël de New York : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Brian Prahl/MEGA

Mariah Carey, 52 ans, était la vision de Noël à New York ! La chanteuse “All I Want For Christmas Is You” portait une superbe robe blanche rehaussée de paillettes argentées alors qu’elle montait sur scène pour son dernier spectacle sur le thème des vacances le vendredi 16 décembre, ravissant les fans avec ses ensembles festifs (et sexy). La dernière robe comportait une fente à hauteur de cuisse au milieu de la jupe en tulle superposée qui était attachée à un corsage ajusté de style bustier. Elle a ajouté un diadème assorti pour lier le tout.

Après le spectacle, elle s’est gentiment arrêtée pour une brève rencontre avec des fans à l’extérieur du Madison Square Garden. Mariah – qui s’appelle «Mimi» pour ses proches – est restée au chaud dans une veste en fourrure blanche avec une capuche élégante alors qu’elle se préparait aux températures fraîches de la côte est. Jamais vue dans des appartements, Mariah portait une paire de bottes noires avec un talon haut alors qu’elle prenait des selfies et signait quelques autographes.

Mariah a annoncé sa série d’émissions de Noël – doublée Mariah Carey : Joyeux Noël à tous ! – de retour en novembre dans le cadre d’une émission spéciale avec CBS et la plateforme de streaming Paramount +. Le spectacle a débuté à Toronto, au Canada, le 9 décembre, suivi d’un deuxième spectacle à la Scotiabank Arena de l’Ontario le 11 décembre, où elle a été assistée sur scène par une adorable fille. Canon Monroe11. Elle est ensuite rentrée chez elle dans la Grosse Pomme pour deux spectacles à guichets fermés les 13 et 16 décembre.

La superstar gagnante d’un Grammy est facilement l’une des célébrités les plus associées à Noël en raison de son album intemporel Joyeux noël qui est sorti en 1994. Le projet comprend son hit “All I Want For Christmas Is You”, qu’elle a co-écrit avec Walter Afanasieff. La chanson est devenue l’un des singles les plus vendus de tous les temps, qui a engendré différentes versions et remakes par d’autres artistes. En 2011, Mariah a également collaboré avec Justin Bieber pour l’édition “SuperFestive”.

“Je sais que c’est comme” ha ha, elle adore Noël “, non, littéralement”, a-t-elle déclaré à Naomi Campbell sur sa série YouTube Pas de filtre avec Naomi en 2020. “Je sais que les gens sont comme” vous aimez Noël! ” et ils se moquent de moi, mais ce n’est pas grave parce que je le fais. En fait, je le fais. C’est ce que j’aime », a-t-elle ajouté.

