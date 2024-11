Mariah Carey porte le costume d’Alvin et les Chipmunks lors des Horror Nights

Mariah Carey J’ai dû regarder « L’Étrange Noël de Monsieur Jack » récemment… parce qu’elle mélange parfaitement Noël et Halloween lors des Halloween Horror Nights d’Universal !

L’auteur-compositeur-interprète a participé à la fête annuelle d’Halloween plus tôt cette semaine, vêtu d’un costume « Alvin & The Chipmunks »… assez hilarant étant donné que les petits rongeurs ont presque autant d’influence à Noël que MC.

BTW… on nous a dit que ses enfants étaient avec elle lors de l’événement – ​​mais ils ne semblent pas être dans la vidéo. On ne sait pas s’ils prenaient une bière au beurre, mais on dirait que tout l’équipage a passé une soirée ensemble.