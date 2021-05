Mariah Carey partage une photo de retour de la coiffure ‘Rachel’ de ‘Friends’, reçoit une réponse de Jennifer Aniston

La chanteuse et compositrice américaine Mariah Carey a récemment montré ses tentatives passées pour le look « The Rachel » de « Friends » et a reçu une réponse de Jennifer Aniston, qui a joué le personnage pendant dix saisons dans la sitcom à succès.

Mariah est allée sur son Instagram pour partager une photo de retour où elle a tenté de recréer la célèbre coiffure d’Aniston lorsqu’elle a joué le personnage de Rachel sur des amis.

Sur la photo, Carey pouvait être vue sur scène avec des mèches ondulées qui sont vues en demi-queue de cheval. « #FBF Une triste tentative de coiffure Rachel #amis », a-t-elle légendé son message.

Carey a ensuite reçu une réponse – et l’approbation – de nul autre que Jennister Aniston qui a écrit « LOVE IT » dans les commentaires.

L’hommage de Carey au personnage de télévision d’Aniston et à sa coiffure emblématique est intervenu après la première spéciale de la réunion très attendue «Friends» sur HBO Max. ‘Friends: The Reunion’, animé par James Corden, a vu le célèbre casting de la série, ainsi que les co-créateurs Marta Kauffman et David Crane et le producteur exécutif Kevin Bright, qui ont partagé un certain nombre de délicieuses informations sur les coulisses de leur temps de travail. sur la série NBC, qui s’est déroulée de 1994 à 2004.

En revenant sur la scène 24 des studios Warner Bros., les anciens camarades de casting, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer et Aniston ont été surpris par le site de décors méticuleusement recréés qu’ils n’avaient pas visités depuis 17 ans.

Cela comprenait la garçonnière de Joey et Chandler, l’appartement de Monica et Rachel, et même Central Perk, où le canapé orange de la friperie leur était toujours réservé.

(Avec les entrées de l’ANI)