Mariah Carey partage un selfie rare et sans maquillage : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : MediaPunch/Shutterstock

Mariah Carey a montré sa beauté naturelle dans une publication Instagram le 12 juillet, dans laquelle elle souriait doucement dans un selfie sans maquillage. L’icône pop de 52 ans avait l’air à l’aise dans un haut de pyjama boutonné à imprimé léopard violet après un week-end chargé en Italie, où elle est apparue au défilé Alta Moda en Sicile et à une soirée Dolce & Gabbana. “Un moment de calme”, ​​a-t-elle légendé son message avec un emoji papillon et coeur violet.

Mariah a été photographiée à la soirée Dolce & Gabbana avec Kris Jenner, 66 ans, qui a posté la photo sur sa page Instagram. “Moi et Mariah… Retournez comme des bébés avec des tétines”, a-t-elle légendé le message. Mariah a été stupéfaite dans une bralette D&G sous une robe à rayures noires, qui a été laissée partiellement ouverte pour que le soutien-gorge puisse être vu. Elle a accessoirisé avec un diadème en diamant et un collier assorti et a complété le look avec des talons hauts noirs. Kris a également représenté la marque italienne de haute couture dans une robe blanche fluide et superposée composée de volants et de motifs en dentelle.

Mariah portait également D&G à la présentation d’Alta Moda sous la forme d’une magnifique robe ajustée qui semblait avoir été rapiécée avec des carrés de tissu orné. Elle a porté ses cheveux bouclés et les a coiffés d’un magnifique bandeau. Selon Page 6les jumeaux de 11 ans de Mariah Monroe et marocainqu’elle partage avec son ex Nick Canonétaient également présents.

La chanteuse “Without You” a aidé ses enfants à entrer dans l’esprit de la piste de haute couture en créant une mini piste juste pour eux, qu’elle a montrée sur TikTok qu’elle a également publiée sur Instagram. Les enfants ont super regardé la vidéo ringard, qui présentait des membres du public applaudissant, des changements de tenue, des lumières clignotantes et tout ce que l’on peut s’attendre à trouver sur un podium réel. Monroe avait l’air adorable alors qu’elle se pavanait dans une robe bleue fluide qui présentait le même motif complexe que sa mère portait au spectacle Alta Moda dans une bande sous sa poitrine et comme elle les bretelles de la robe. Le Marocain est ensuite sorti dans une tenue soyeuse avec un pantalon bleu et une chemise blanche.

Monroe et Moroccan sont alors apparus dans des tenues rouges assorties, mais leur enthousiasme pour les feux de la rampe les a gênés, les amenant à se battre en plaisantant sur scène. Mariah est intervenue de façon spectaculaire pour interrompre le prétendu combat, qui a été mené avec succès par les gardes de sécurité. Mariah a sous-titré la vidéo, “Aucun enfant n’a été blessé lors de la réalisation de cette vidéo”, ce qui a fait rire les abonnés. Peut-être que les jumelles de Mariah défileront un jour sur le vrai podium, tant qu’elles pourront s’entendre !