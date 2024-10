Mariah Carey parle de la célébrité pop, des Grammys et de sa tournée annuelle des Fêtes

En août 1994, Mariah Carey a créé un classique de la musique de Noël dès son premier essai.

La chanteuse et compositrice à la voix d’athlète olympique était déjà une superstar lauréate d’un Grammy lorsqu’elle a accepté à contrecœur la suggestion de son label de faire un album de vacances. Mais elle n’avait jamais écrit de chanson de Noël jusqu’à ce qu’elle et son collaborateur Walter Afanasieff en créent une au cours d’un après-midi d’été : un numéro joyeux et rapide, animé par le tintement des cloches de traîneau, les harmonies vocales luxuriantes d’un groupe de filles et un coup de clavier inhumainement rapide. .

Trente Noëls plus tard, il est presque impossible d’imaginer la période des fêtes sans entendre « All I Want for Christmas Is You », qui compte plus de 1,8 milliard de streams sur Spotify et a engendré une deuxième carrière pour Carey, 55 ans, en tant que reine autoproclamée. de Noël. Elle a sorti un livre pour enfants et un film d’animation basé sur la chanson ; elle a vendu des décorations pour arbres de Noël, des bonnets et des ensembles de pyjama. Et au cours de la dernière décennie, elle a organisé un spectacle annuel de vacances en direct, que ce soit sur la route ou dans sa ville natale de New York.

La tournée de cette année, qui débutera le 6 novembre au Yaamava Theatre à Highland et s’arrêtera le 8 novembre au Hollywood Bowl, est accompagnée d’une réédition de luxe du 30e anniversaire du LP « Merry Christmas » de Carey et arrive alors qu’elle commence sa tournée annuelle. pour amener « All I Want for Christmas Is You » au sommet du Billboard’s Hot 100. En 2020, la chanteuse – qui partage des jumeaux de 13 ans avec son ex-mari, l’animateur de télévision Nick Cannon – a publié un mémoire acclamé : « The Meaning of Mariah Carey », dans lequel elle écrit franchement sur son mariage tumultueux avec l’ancien patron de Sony Music, Tommy Mottola, et révèle qu’elle a secrètement sorti un album de rock alternatif sous le nom de Chick en 1995.

Avant la sortie de sa vidéo annuelle « It’s time » après Halloween – son signal aux fans qu’il est acceptable de diffuser la musique de Noël – Carey s’est assise pour une interview dans un manoir loué à Bel-Air entièrement aménagé pour les vacances de la BBC. spécial. En fait, elle s’est allongée pour l’entretien, enlevant ses talons et s’allongeant sur une chaise en cuir sous une couverture gaufrée qu’elle a finalement rejetée avec une grimace.

«C’est un peu humide», dit-elle.

J’ai assisté à la tournée de Noël de l’année dernière au Hollywood Bowl. À un moment donné, vous avez découvert de l’humidité sur scène et avez demandé à un membre de l’équipe de sortir une serpillière. Puis tu as pris la serpillère et improvisé une chanson à ce sujet.

La vadrouille fut un instant. Je ne savais pas ce qui allait se passer – quoi que ce soit, c’était un courant de conscience. Il faisait vraiment humide sur scène et j’avais peur, alors j’ai composé cette petite chanson. Maintenant, je suis assis ici et je me dis : « Oh, qu’est-ce que je vais faire cette année… ? Mais vous ne pouvez pas planifier ça. Ces moments de vadrouille sont rares.

Vous avez également déclaré l’année dernière que votre agent vous avait convaincu de mettre des chansons non liées aux fêtes dans la série.

Je m’en tiens à cela parce que je suppose que tout le monde s’y attend maintenant. Cela ne me dérangerait pas de simplement faire des chansons de Noël.

Il y a une pureté dans cette approche.

Pour moi, oui. Mais j’écoutais le set hier et ça sonnait bien.

Après « All I Want for Christmas Is You », quelle est la deuxième meilleure chanson de l’album « Merry Christmas » ?

Il y a une chanson intitulée « Miss You Most (At Christmas Time) ». C’est une question difficile. Quelqu’un m’a dit un jour – en fait, c’était ma défunte mère – que c’était la chanson de Noël la plus triste de tous les temps.

Selon vous, il n’y a rien de mal à ce que la musique de Noël soit triste.

Pensez à « Noël bleu ». Certaines personnes sont toujours en colère pendant les vacances – tout le monde n’est pas tout à fait festif, courant dans la neige comme d’autres personnes que nous connaissons. [laughs]. Tu sais quelle chanson est assez triste pour moi ? « Joyeux Noël (la guerre est finie). »

Le « si » fait beaucoup de travail émotionnel dans ces paroles : « La guerre est finie si tu le veux.

C’est pourquoi je suis triste quand je l’entends.

Avez-vous l’impression d’avoir la latitude dans votre spectacle de donner une triste performance de Noël ?

Je ne sais pas. Les gens sont là pour la plupart pour être édifiés, et c’est mon travail de faire de mon mieux pour être édifiants. Si je veux être triste, je rentre chez moi et je regarde n’importe quelle émission qui me rend triste.

« All I Want » atteint la première place chaque année depuis 2019. Avez-vous maintenant l’impression que c’est quelque chose qui doit arriver ?

Je ne pense pas aux choses de cette façon. Je ne peux pas m’asseoir là et partir, ça a arriver.

D’après toutes mes lectures sur la chanson –

Puis-je répondre à nouveau ?

S’il te plaît.

C’est arrivé tellement de fois que j’en suis ravi. Et si cela se reproduisait, je serais encore plus ravi [laughs].

Mariah Carey se produit au Hollywood Bowl en 2023. (Randall Michelson/Hewitt Silva-Live Nation)

Ma compréhension de l’histoire de la chanson est que vous recherchiez délibérément quelque chose d’intemporel.

Avec la production, oui. Je suppose que je pensais quand je l’écrivais qu’il serait également intemporel. Je voulais que cela ressemble à un classique moderne.

Vous l’aimez toujours ?

Je fais. C’est pour ça que tout ce truc « Pas encore » et « Il est temps » s’est produit, c’est parce que je n’écoute pas de musique de Noël avant que ce soit la saison pour le faire.

Il convient de souligner que la tournée de cette année commence trois semaines complètes avant Thanksgiving.

Qu’est-ce qu’ils me font ?

Comme vous le savez, vous êtes réputé pour ne pas reconnaître le temps qui passe.

Mm-hmm.

Pourtant, cette nouvelle réédition de « Joyeux Noël » attire l’attention sur le fait que cela fait 30 ans qu’elle est sortie.

Eh bien, les jalons des chansons et des albums ayant des anniversaires et des choses de cette nature – c’est tout bien. Je ne les ai tout simplement pas moi-même.

Les personnes dans votre vie sont-elles autorisées à vous souhaiter un joyeux anniversaire ?

Oh, ils savent mieux que ça. Ils ont appris à me souhaiter un joyeux anniversaire. C’est un anniversaire.

Vous avez récemment marqué un autre anniversaire – les 20 ans de « L’émancipation de Mimi » de 2005 – aux Billboard Music Awards.

Vous parlez des American Music Awards.

Mon erreur. Tant de remises de prix —

Si peu de temps. Ce que nous ne reconnaissons pas.

Qu’est-ce qui rend un moment de remise de prix amusant ?

Si j’aime la tenue que je portais. J’ai aimé cette tenue.

Une autre distinction a été votre nomination cette année au Rock & Roll Hall of Fame. Je me demandais si vous aviez des idées à ce sujet.

Mes pensées sont les suivantes : je ne suis pas entré.

J’essayais d’être délicat.

Tout le monde m’appelait pour me dire : « Je pense que tu entres ! » et donc j’étais enthousiasmé par ça. Mais cela ne s’est pas produit. Mon avocat [Allen Grubman] Je suis entré au Rock & Roll Hall of Fame avant moi.

Et les Grammys ?

[Sighs]

Oh, le soupir.

Parce que je ne sais pas comment répondre à cette question. Ils m’ont donné deux Grammys à mes débuts. Puis une année – une année énorme pour moi, du point de vue de ma carrière – j’ai eu environ six nominations avec l’album « Daydream », « One Sweet Day », « Always Be My Baby » et « Fantasy ». Toutes ces chansons d’affilée ont fini par être si importantes qu’on s’est dit : OK, au moins « One Sweet Day » va gagner le meilleur duo ou quelque chose comme ça. Ensuite, je suis resté assis là tout le temps et je n’ai rien reçu. J’étais comme, ce n’est pas amusant. Mais que puis-je faire ? Soyez un mauvais perdant et dites : « F les Grammys ? Peu importe. S’ils me donnent plus de Grammys, je les aimerai davantage.

Je suis revenu et j’ai revu votre épisode de « MTV Unplugged » de 1992. L’interaction entre vous et vos choristes —

Les sœurs Price et Melonie Daniels.

C’est stupéfiant.

Nous avons beaucoup travaillé ensemble – nous avions répété et nous étions partis à l’étranger au moment de ce spectacle « Unplugged ». Je veux dire, techniquement, c’était mon troisième album, même s’ils ne le considéraient pas comme un album. Nous aimons Sony, mais à l’époque…

Vous dites que la maison de disques n’a pas pris en compte le disque « Unplugged » dans votre contrat.

Pouvez-vous croire cela ? Et « I’ll Be There » était la chanson n°1.

Le business de la musique, les amis.

Bienvenue. Quoi qu’il en soit, oui, nous avions un lien. Depuis que j’ai commencé et que je suis moi-même choriste, j’ai vénéré ces filles qui sont si incroyables mais qui n’ont toujours pas de contrat d’enregistrement ou quoi que ce soit.

Eh bien, il y a les chanteurs et puis il y a les stars, non ?

C’est une chose très digne d’une maison de disques à dire. Je ne sais pas. Comment s’appelle ce film ? « À 500 milles de la célébrité » ?

Un peu plus près : «À 20 pieds de la célébrité.»

Je suppose que c’est un peu de cela dont nous parlons.

Vous êtes-vous déjà surpris avec votre propre voix ?

C’est arrivé sur mon premier album, sur cette chanson intitulée « All In Your Mind ». Je fais une note aiguë à la fin, puis deux notes sont sorties en même temps. Je l’ai laissé dans le dossier.

Quel est votre album dans lequel vous diriez que vous avez réussi ce que vous essayiez de faire ?

Soit « Papillon » soit « L’émancipation de Mimi ». J’ai mis les deux à une bonne place, principalement à cause de l’endroit où j’étais dans ma vie à l’époque. Ce sont des disques joyeux, même si les paroles peuvent être un peu tristes – un peu du côté des cris du cœur.

« Butterfly » présente « Honey », que vous avez réalisé avec Sean « Diddy » Combs. Faites le allégations récentes contre lui entacher votre expérience de cette chanson ?

C’est difficile de ne pas arriver quand des choses se passent et que vous entendez la voix de quelqu’un sur un disque. Vous êtes comme, Hmmm. C’est bizarre, tu sais ? Mais honnêtement, « Honey » était plus une représentation de moi que de n’importe qui d’autre, et je le sais. Les autres personnes impliquées — ou peut-être l’autre personne dont nous parlons — n’étaient pas vraiment impliquées.

OK, dernières choses. La rumeur dit que vous travaillez sur de la nouvelle musique. Précis?

Précis. J’ai neuf ou dix chansons, donc c’est suffisant pour avoir un album. Je n’ai tout simplement pas mis de côté le chant de chaque chanson.

Lorsque vous enregistrez un nouveau disque, cherchez-vous à être poussé ou challengé par vos collaborateurs ?

Parfois. Mais je dois tout de suite établir un lien avec la chanson.

Point aléatoire, mais j’ai toujours adoré ta chanson « #Beautiful » avec Miguel.

C’était beaucoup de Miguel [laughs].

Quel est le statut de l’album Chick ? Les gens réclament que vous le mettiez sur les services de streaming.

Je veux le publier – je dois juste trouver comment.

Cela ressemble à un problème résoluble.

Je sais, mais je veux que ce soit vrai. Pour moi, c’est l’une des meilleures choses que j’ai faites.

Et qu’en est-il du biopic télévisé que Lee Daniels réalise sur vous ?

Le statut est que j’attends toujours qu’il m’envoie le premier scénario. J’espère qu’il pourra se dépêcher et le faire. Il n’arrête pas de me dire qu’il va le faire.

Est-ce que ce sera difficile pour vous de laisser quelqu’un d’autre raconter votre histoire ?

Eh bien, c’est basé sur mon livre, donc je ne me sens pas nerveux à ce sujet. Et le degré de contrôle que j’ai avec lui est fort.

Le livre semblait très honnête. En y repensant, y a-t-il des choses que vous avez oubliées et que vous auriez aimé ne pas avoir ?

Certaines choses sont tout simplement trop. Mais il y a certaines choses dans le livre que j’aurais aimé ne pas y trouver. Non pas qu’ils se soient trompés ou qu’ils soient inexacts. Mais on apprend plus tard : Oh, je n’aurais pas dû faire ça.

Parce que ça a blessé des gens dans votre vie ?

Parce que cela a potentiellement blessé des gens dans ma vie. Je ne sais pas, parce que je ne parle pas à certaines personnes dans ma vie.

Cela a été une année intéressante pour les jeunes musiciennes qui parlent ouvertement de la dure réalité de la célébrité pop. L’impression que laisse votre livre, c’est que vous ne vous sentiez pas libre d’en parler à vos débuts.

Je ne me sentais pas du tout très libre car j’étais aussi mariée à cette époque et c’était une situation difficile. J’ai donc dû attendre ma liberté pour pouvoir dire : « C’est un peu foutu. »

Qu’est-ce que ça fait de regarder Chappell Roan s’exprimer comme elle l’a fait ?

Pour moi, c’est comme si le temps était révolu et que quelqu’un d’autre pouvait faire de son temps ce qu’il voulait.

Vous n’êtes pas rongé par le ressentiment parce que c’était différent pour vous.

Il y avait beaucoup de ressentiment à l’époque. Mais plus maintenant.