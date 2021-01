Mariah Carey a subi un échec festif le soir du Nouvel An lorsqu’elle a tenté de sonner en 2021 avec une interprétation d’Auld Lang Syne et a oublié les mots.

La superstar de 50 ans s’est rendue sur ses comptes de réseaux sociaux pour partager un clip d’elle en train de sortir le célèbre air a cappella.

Mais il semble que Mariah était légèrement hors de pratique car elle a subi une mémoire vide à mi-performance.

« Devrait-on oublier une connaissance / Et jamais lui rappeler? / Une connaissance devrait-elle être oubliée », chantait Mariah avant de dire: « Je ne sais pas comment ça se passe. »

«Et les jours de auld lang syne? Elle s’est interrogée avant d’admettre: « Je n’ai jamais pu le prononcer correctement. »









Elle a ensuite dit aux fans: « Je t’aime. Bonne année!

« Espérons des jours meilleurs et meilleurs, en 2021 et au-delà. »

Le chanteur a déjà été laissé le visage rouge lors de performances festives dans le passé, y compris une bévue notable le soir du Nouvel An en 2017.

Elle a subi une fusion épique de la synchronisation labiale à Times Square devant des millions de personnes après avoir bâclé sa performance de titre lors de la plus grande fête du Nouvel An en Amérique.







Mariah a perdu l’intrigue après que ses tentatives de synchronisation labiale se soient complètement effondrées, en pleurant: « J’essaye d’être un bon sport ici. »

On pense que la mauvaise chanson a été jouée et Carey n’a pas pu entendre ce qu’elle aurait dû chanter sur scène.

Avec un visage de tonnerre, elle a fait le tour de la scène en disant: «Nous n’avions pas de chèque pour cette chanson … il nous manque une partie du chant, mais c’est ce que c’est.

«Je vais juste laisser le public chanter.

«Nous n’avions pas de contrôle sonore pour le bébé de ce nouvel an, c’est ce que c’est.

« Allumez ces moniteurs s’il vous plaît. »







Dans un autre moment gênant, le chanteur a souffert de problèmes de réglage alors qu’il se produisait au Rockefeller Center de New York en 2014.

Elle avait l’air étonnamment décalée en chantant son tube All I Want For Christmas lors de la cérémonie annuelle d’allumage des arbres.

Mariah avait l’air très mal à l’aise alors que sa voix se brisait et elle avait du mal à tenir la mélodie.

Plus tard, elle s’est excusée auprès des fans pour sa performance terne, en tweetant: «La situation de la nuit dernière était hors de mon contrôle.

«Je m’excuse pour tout ce qui s’est présenté, tu sais que je ne voudrais jamais te décevoir.