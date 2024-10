Photo : Mariah Carey « morte de peur » alors qu’elle creuse « un trou pour elle-même » : rapport

Mariah Carey sentirait actuellement le poids du monde sur ses épaules.

Après avoir perdu sa mère et sa sœur aînée le même jour, Maria serait aux prises avec les affirmations « vindicatives » de son frère.

Pour ceux qui ne le savent pas, le frère de Mariah l’a poursuivie en justice pour atteinte à sa réputation après qu’elle ait écrit dans ses mémoires de 2020 : La signification de Mariah Carey, que son frère était « violent et vendait de la drogue ».

En révélant le sujet, un Vie et style Une source a récemment affirmé : « Elle dépense une fortune pour sa défense », soulignant « de l’argent qu’elle n’a pas vraiment ».

Selon cette source, la chanteuse « a peur des dépositions et de toutes les questions intrusives ».

«Mais ses méthodes d’adaptation font craindre à ses amis qu’elle ne se creuse un trou plus profond. Mariah ne gère pas bien face à des situations difficiles », ont-ils conclu.

Cela fait suite à des affirmations selon lesquelles Mariah Carey aurait la mauvaise habitude de dépenser de l’argent chaque fois qu’elle est stressée.

« Être capable de dépenser de l’argent, et même de le gaspiller, lui procure beaucoup de bonheur », a déclaré la source.

Ils ont ajouté : « Elle adore dépenser son argent, si elle se sent triste, elle va faire du shopping », notant : « Si elle est heureuse, elle va faire du shopping. »

En plus de cela, la source a affirmé que Mariah écoutait rarement ses conseillers financiers et « se contentait de lever les yeux au ciel et de les accuser de réagir de manière excessive ».