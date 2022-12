Mariah Carey & More assistent à la soirée des fêtes de Moët & Chandon

Ooh c’était sympa !

Les stars étaient de sortie à la somptueuse soirée de Noël de Moët & Chandon où Daniel Kaluuya, Michaëla Coel, Taylor Russel, Trevor Noé, Victor-Cruz, Vashtieet bien d’autres ont apprécié l’ambiance festive et le décor éblouissant du Lincoln Center à New York.

Les invités ont été surpris par toi Reine de Noël Mariah Carey qui a interprété son classique emblématique “Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi” dans un moment magique qui a élevé la barre pour les fêtes de fin d’année partout.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

La soirée a mis en vedette l’initiative Toast for a Cause de Moët & Chandon inspirée de la sculpture illuminée Your Voices créée par l’artiste contemporain Es Devlin à New York.

“Les vacances représentent tellement pour notre marque”, a déclaré Berta de Pablos-BarbierPrésident-directeur général de Moët & Chandon. «Ce sont des moments de célébration, de redonner et de rassembler ceux que nous aimons. Cette année, nous sommes honorés de collaborer avec l’artiste britannique contemporaine Es Devlin pour apporter son art au Lincoln Center et pour apporter les valeurs du champagne Moët & Chandon à New York. Nous voudrions que “Your Voices” serve de phare de lumière où diverses voix peuvent se joindre à l’unité.

En partenariat avec l’Endangered Language Alliance, Moët & Chandon a partagé un don pour aider à préserver les langues mondiales parlées à New York.

Le Lincoln Center organisera également une série de performances chorales basées à New York qui se tiendront dans la sculpture pour représenter la gamme de voix rares et uniques de la ville.

Les New-Yorkais et les visiteurs peuvent voir la sculpture gratuitement et assister à des représentations chorales les vendredis, samedis et dimanches soirs à 18h jusqu’au 18 décembre.