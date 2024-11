Mariah Carey lance le compte à rebours jusqu’à Noël

Mariah Carey est enfin prête.

Après avoir récemment posté des vidéos se moquant un peu de sa réputation de « reine de Noël », la chanteuse superstar a profité d’Halloween pour lancer officiellement la saison des vacances d’hiver.

Carey s’est penché sur l’aspect effrayant de tout cela, se déguisant avec un partenaire de danse en Morticia et Gomez Addams de « La Famille Addams ».

Après quelques danses et pitreries, une robe de vacances rouge apparaît avec un compte à rebours.

« C’EST L’HEURE !!!! ⏱️🎉🎄 », peut-on lire en légende.

Le message a également servi de publicité pour Kay Jewelers, qui a fourni le bling que Carey porte dans la vidéo.

Début octobre, Carey a publié une vidéo humoristique dans laquelle elle a été vue dans ce qui semblait être un avion privé lorsque les notes d’ouverture de sa chanson emblématique « All I Want For Christmas Is You » ont commencé. Bientôt, la voix du « capitaine » l’accueille à bord et lui annonce qu’ils se dirigent vers le pôle Nord.

« Pas encore », répondit Carey d’une voix chantante. « Désolé! »

Plus récemment, elle a posté une vidéo dans laquelle elle semblait prête à chanter son tube emblématique « All I Want for Christmas Is You », mais avant qu’elle ne puisse le faire, l’actrice Kerry Washington s’est précipitée.

« Non, non, non, non, non, non », dit la star de « Scandal » à Carey. « Ce n’est pas encore ta saison, Mariah. C’est la saison des votes.

« Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » de son album « Merry Christmas » de 1994 et est maintenant considéré comme un classique.

Amazon Music a annoncé une collaboration exclusive avec Carey sur sa toute nouvelle collection de décorations de vacances et de produits de tournée « Christmas Time by Mariah Carey » pour célébrer le 30e anniversaire de sa chanson à succès.