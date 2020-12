L’année où Noël est arrivé plus tôt que jamais, avec une joie festive offrant une évasion indispensable du verrouillage et des règles de niveau, il semble tout à fait normal que Mariah Carey obtienne son premier numéro un festif au Royaume-Uni.

Oui, vous avez bien lu: Tout ce que je veux pour Noël, c’est vous jamais atteint la première place ici à sa sortie en 1994. En toute honnêteté, il a perdu face à ce qui est devenu un classique britannique incontesté de Noël, Stay Another Day de East 17, mais quand même – Mariah Carey, la reine de Noël, pas en tête des charts? Scandaleux.

«Je ne veux pas beaucoup pour Noël», a-t-elle lancé sur plusieurs octaves il y a 26 ans, «il n’y a qu’une chose dont j’ai besoin … pourrait être l’année qui corrige cette parodie. Ça doit être bon pour quelque chose, non?

Grâce au streaming et aux téléchargements, la chanson est réapparue dans le top 40 chaque mois de décembre depuis 2007 et a passé plus de 100 semaines dans le classement britannique au total, mais cette année, elle est montée plus vite que jamais.

Selon les graphiques officiels, les gens ont obtenu leurs correctifs de musique de Noël plus tôt que jamais en 2020, et le célèbre morceau de Carey est un candidat sérieux pour atteindre la première place plus tard cette semaine – suivi de près par Last Christmas de Wham!, Avec The Fairytale Of New York de Pogues également dans le top cinq du classement First Look.

Et voici Mariah Carey, qui ne fait pas les choses à moitié, alors elle a également un autre prétendant – Oh Santa !, un banger d’un bop avec Ariana Grande et Jennifer Hudson.

Si elle arrive au numéro un avec All I Want For Christmas lorsque le graphique est annoncé ce vendredi, elle devra rester en position pendant quinze jours jusqu’au jour de Noël. Mais ne sous-estimez jamais le pouvoir des fans de Mariah Carey. Le superfan Jeffrey Ingold fait campagne pour cela, et son soutien a été reconnu par la star elle-même, qui a tweeté: « Merci Jeff! Maintenant, nous ne pouvons qu’espérer que cela se produise. »

L’année dernière, YouTuber et papa-blogueur LadBaby ont remporté la couronne pour la deuxième saison consécutive, un exploit non réalisé depuis les Spice Girls en 1997 (Fait festif: ils ont en fait réclamé le triplé l’année suivante.)

Si les souhaits numéro un de Carey pour Noël au Royaume-Uni ne se réalisent pas en 2020, voici quelques autres numéros festifs qui ont été publiés cette année.

Jess Glynne – Ce Noël

Le top du classement a enregistré une reprise de This Christmas de Donny Hathaway dans le cadre de la série Originals d’Amazon pour 2020, et occupe la troisième place du classement First Look – la position la plus élevée pour une nouvelle chanson dans le classement First Look. Justin Bieber a également enregistré un Amazon Original, une reprise de Rockin ‘Around The Christmas Tree, qui est juste derrière au numéro cinq.

Matt Lucas – Joyeux Noël, pomme de terre au four

Plus tôt en 2020, Matt Lucas a publié Thank You, Baked Potato, une version réécrite d’une chanson initialement jouée il y a près de 20 ans dans le cadre de l’émission de comédie Shooting Stars, afin de collecter des fonds pour FeedNHS et d’offrir des mots de sagesse pendant la pandémie. Maintenant, il est de retour avec une autre retouche saisonnière, collectant des fonds pour FareShare.

Liam Gallagher – Tout ce dont vous rêvez

Le chanteur d’Oasis devenu star solo Liam Gallagher montre son côté doux avec ce morceau de charité, qui, espère-t-il, « ramènera un peu d’amour et d’espoir bien nécessaires » après « l’année que nous avons tous eue ». Souhaitant à ses fans un Joyeux Noël en annonçant la chanson sur Instagram, le chanteur a déclaré que « Bing Crosby aurait été fier » du hit. Il l’a également interprété lors d’un concert spécial sur la Tamise le week-end. Les bénéfices sont reversés à l’association caritative britannique Action For Children.

Boyz On Block – Restez un autre jour

Combinez un classique de Noël des années 90 avec certaines des plus grandes stars de boysband de l’époque, et qu’avez-vous? C’est la reprise de Boyz On Block de Stay Another Day d’East 17, mettant en vedette l’écrivain Tony Mortimer pour aider au piano. Avec Dane Bowers (Another Level), Abz Love (5IVE), Shane Lynch (Boyzone) et Ben Ofoedu (Phats & Small), les boyz espèrent ramener un peu de la magie de la décennie dans les charts. Ne le dites pas à Mortimer, mais Bowers a même dit à Sky News qu’il pensait que c’était mieux que l’original.

Robbie Williams – Je ne peux pas arrêter Noël

« Le Père Noël est sur son traîneau, mais maintenant il est à deux mètres », chante Robbie Williams dans son morceau festif, Can’t Stop Christmas. La star a de nouveau travaillé avec les producteurs de longue date Guy Chambers et Richard Flack pour créer la chanson, qui comprend des hochements de tête pour 2020 aux appels Zoom, à la main san et à la distance sociale – avec des cloches festives supplémentaires.

The Dancing Binmen – Boogie Round The Bins à Noël

Trois binmen de Wolverhampton – Jack Johnson, Henry Wright et Adrian Breakwell – ont pu être vus plus tôt cette année danser sur leurs routes lors du premier verrouillage, procurant un plaisir indispensable et mettant en valeur le génie de tous nos employés clés. Maintenant, ils deviennent festifs avec Boogie Round The Bins At Christmas, dont les bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives.

Shaggy avec NeYo et Ding Dong – Vacances en Jamaïque

Offrant une pincée de soleil aux offres de Noël de cette année, Shaggy est de retour avec non seulement le single Holiday In Jamaica, mais tout un album de bangers festifs infusés de reggae. Mettant en vedette des collaborations avec une gamme d’artistes, de Joss Stone à Beenie Man, c’est la bande originale de ceux qui recherchent une touche caribéenne à leurs célébrations de décembre.

Becky Hill – Toujours jeune

Vous avez sans doute entendu la reprise de Becky Hill de la chanson Forever Young d’Alphaville de 1984 dans la publicité de Noël de McDonalds 2020. Au moins 10 pence de chaque téléchargement vont à l’association caritative alimentaire FareShare, la chaîne de restauration rapide faisant également don de cinq millions de repas à l’association caritative cette année.

Lyra Cole

Lyra Cole, 7 ans, n’est pas étrangère aux succès de Noël, après avoir sorti sa version de When A Child Is Born en 2019. Après avoir surmonté une tumeur au cerveau lorsqu’elle était bébé, la jeune espère une nouvelle fois collecter des fonds pour une association caritative avec une couverture de Shakin ‘Stevens’ Merry Christmas Everyone pour 2020. « Ce serait un rêve devenu réalité si cela se produisait cette fois-ci, mais je veux surtout collecter beaucoup d’argent pour la recherche sur les tumeurs cérébrales et aider d’autres familles comme la mienne », a déclaré Lyra.

Sam Fender – Chanson d’hiver

Une autre pochette, celle-ci une reprise du morceau folk des années 70 de Lindisfarne. L’argent récolté va à l’entreprise sociale People Of The Streets. La chanson vise à souligner le véritable esprit de Noël – prendre soin de ceux qui ont moins de chance, a déclaré Fender.