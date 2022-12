Mariah Carey fait l’éloge de David Beckham après qu’il ait chanté ‘All I Want For Christmas Is You’: ‘Fave rendition’

David Beckham frappe les hautes notes.

L’épouse de l’ancienne superstar du football, Victoria Beckham, a mis en ligne une vidéo sur Instagram montrant David en train de siroter du thé tout en chantant le tube de Mariah Carey, “All I Want For Christmas Is You”.

Vers la moitié du clip, David a remarqué que Victoria l’enregistrait et a mis un peu plus d’efforts dans sa voix. « Tu luttais avec cette note aiguë, n’est-ce pas ? Victoria a plaisanté dans la vidéo.

La section des commentaires du créateur de mode était pleine d’éloges pour David, et a même attiré une réponse de Carey elle-même.

Carey a écrit : “Ma nouvelle interprétation préférée.” “Je vous aime les gars!”

Kelly Rowland a commenté : “SINGGGGGGG DAVID !!!!!!”

Victoria a révélé mardi sur son histoire Instagram que son mari “aime Noël” en révélant les calendriers de l’avent de sa famille cette année.

Elle a révélé que David avait un calendrier de l’avent “Friends” et que ses fils Romeo, 20 ans, et Cruz Beckham, 17 ans, avaient des calendriers Lindt Teddy Bear. Le plus jeune enfant du couple, Harper, 11 ans, a un calendrier de l’avent Build-A-Bear cette année.

L’aîné des enfants de David et Victoria, Brooklyn Beckham, 23 ans, a épousé Nicola Peltz lors d’un somptueux mariage à Palm Beach, en Floride, en avril.

Victoria a révélé qu’elle avait un calendrier de l’avent similaire à celui de son mari, mais au lieu de chocolat, le sien comportait du café du café “Friends”, “Coffee Perk”, rempli de dosettes de café Nespresso.

“Ça donne du piquant !”, a-t-elle écrit sur sa story Instagram, en taguant les stars de “Friends” Courtney Cox et Jennifer Aniston.

En octobre, Victoria a mis fin aux rumeurs d’une réunion des Spice Girls après qu’un fan lui ait demandé.

“Vous savez, je me suis tellement amusée à faire partie des Spice Girls, mais, vous savez, je pense que maintenant, avec tout ce qui se passe avec ma mode et ma ligne de beauté, quatre enfants, vous savez, j’ai juste – Je ne pouvais pas m’engager là-dessus”, a-t-elle révélé dans un épisode de “Watch What Happens Live”.

“Mais je me suis tellement amusé avec les Spice Girls. J’adore les filles. J’aime vraiment, vraiment chanter les Spice Girls quand je fais du karaoké, mais je pense que je ferais mieux d’en rester là.”

Les Spice Girls se sont réunies pour la dernière fois pour une tournée en 2019, mais Beckham n’a pas rejoint le groupe, choisissant de se concentrer sur sa marque de mode.