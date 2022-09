Mariah Carey explique avoir qualifié Meghan Markle de “diva”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mariah Carey a précisé ce qu’elle voulait dire lorsqu’elle a qualifié Meghan Marke de “diva”.

Carey est récemment apparu sur le podcast de Markle “Archetypes”.

L’épisode complet, le deuxième de la série de podcasts, est sorti mardi.

“J’ai vraiment aimé parler à la duchesse et à la diva Meghan Markle de” La dualité de la diva “. Oui ! Je l’ai appelée une diva, dans le sens le plus fabuleux, magnifique et stimulant du mot !!!” Carey a écrit sur Twitter.

MEGHAN MARKLE RÉAGIT À MARIAH CAREY EN DIT QU’ELLE DONNE DES “MOMENTS DE DIVA PARFOIS”: “J’AI COMMENCÉ À TRANSULER”

Markle a admis qu’elle avait été prise au dépourvu lorsque Carey a déclaré que la duchesse de Sussex nous donnait “parfois des moments de diva”.

“Je pense qu’il est vraiment important que les gens se souviennent qu’il pourrait y avoir ce personnage”, a commencé Markle. “Et oui, le truc de diva dans lequel nous pouvons jouer. Je veux dire, ce n’est pas quelque chose auquel je me connecte. Mais, pour toi, ça a été une énorme partie de ton…”

“Vous nous donnez parfois des moments de diva, Meghan”, a répondu Carey.

“Oui ? Quel genre de moments de diva est-ce que je t’offre ?” Markle a demandé.

“N’agissez même pas comme – ne faites pas, comme”, a répondu Carey.

“Vous voyez, c’est le truc, je l’associe différemment”, a déclaré Markle plus tard.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je sais, mais supposons que vous n’étiez pas si belle et que vous n’aviez pas tout et que vous n’aviez pas souvent des ensembles magnifiques”, a déclaré la chanteuse. “Tu n’obtiendrais pas, peut-être autant de trucs de diva. Je m’en fous. Je me dis : ‘Quand je peux, je vais te donner de la diva.'”

Carey disant que la duchesse de Sussex a eu des “moments de diva” a apparemment fait “se tortiller” Markle.

“Vous ne pouviez pas me voir, évidemment, mais moi, j’ai commencé à transpirer un peu”, a déclaré Markle au public. “J’ai commencé à me tortiller sur ma chaise dans cette révolte silencieuse, genre, attends, attends, non, quoi ? Comment ? Mais ? Comment as-tu pu ? Ce n’est pas vrai, ce n’est pas… Pourquoi dirais-tu ça ? quelle absurdité elle a dû lire ou sur laquelle elle a dû cliquer pour lui faire dire ça. Je n’arrêtais pas de penser, à ce moment-là, que mon béguin pour fille allait disparaître rapidement ? Est-ce qu’elle ne me voit pas vraiment ?

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Markle a déclaré que Carey avait rapidement clarifié ce qu’elle voulait dire, ce qui l’a ensuite mise à l’aise.

“Elle a dû sentir mon rire nerveux, et vous l’auriez tous entendu aussi”, a réfléchi Markle. “Et elle a sauté dessus pour s’assurer que j’étais limpide. Quand elle a dit” diva “, elle parlait de la façon dont je m’habille, de la posture, des vêtements, de la” fabuleuse “, comme elle le voit. Elle voulait dire” diva’ comme un compliment. Mais je l’ai entendu comme une fouille. Je l’ai entendu comme le mot ‘diva’, tel que j’y pense.

Stephanie Nolasco de Fox News a contribué à ce rapport.