Mariah Carey et ses jumeaux visitent la Grande Muraille de Chine

Mariah Carey et ses jumeaux ont eu un Super récente visite en Chine… arrêt pour découvrir l’une des sept merveilles du monde !

Les jumeaux de MC Monroe et marocain … qu’elle partage avec son ex-mari Nick Cannon — et qui vient d’avoir 13 ans — semblent également profiter du moment… mais leurs sourires ne sont pas aussi éclatants que celui de maman !

MC est de retour au travail, revenant sur la scène internationale quelques semaines seulement après avoir subi une double tragédie… lorsque sa mère et sa sœur décédé le même jour mois dernier.

« De retour au travail. Ces dernières semaines ont été difficiles, mais j’apprécie énormément l’amour et le soutien de tout le monde, et j’ai hâte de voir mes fans en Chine et au Brésil. Je vous aime ! » la chanteuse publié récemment sur Instagram.