Mariah Carey et ses jumeaux dansent pour «toucher mon corps» dans une nouvelle vidéo TikTok – Hollywood Life

Mariah Carey, 54 ans, a prouvé qu’elle n’est pas une maman ordinaire, c’est une maman cool avec sa dernière vidéo TikTok ! Au milieu de la tendance de la chanson « Touch My Body » du gagnant d’un Grammy en 2008, Mimi s’est tournée vers les réseaux sociaux pour se joindre à la tendance et a dansé avec ses jumeaux Monroe et marocain12. Dans la vidéo, la beauté blonde a secoué un ensemble tout en denim qui comprenait un haut de soutien-gorge découpé et un jean skinny déboutonné.

Alors qu’elle commençait à prononcer les paroles, Mariah a été rejointe par son équipe glam, qui a retouché son maquillage pour elle. La femme de 54 ans a également bercé ses tresses dorées dans des boucles frisées chics pour l’adorable clip. Après que son équipe de maquillage ait commencé à danser, ses jumelles sont rapidement intervenues et ont commencé à danser sur la chanson de leur mère. « Pourquoi pas? Sauter sur la tendance de ma propre chanson lol #touchmybody », a-t-elle plaisanté dans la légende du message.

À la manière de Mimi, une fois que tout le monde a dansé, elle a pris le devant de la scène et a déplacé ses deux enfants sur le côté en plaisantant. Peu de temps après avoir partagé la publication avec ses 8,2 millions d’abonnés TikTok, beaucoup d’entre eux se sont précipités vers les commentaires pour jaillir de la vidéo. « Juste une reine faisant des choses de reine .. », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: « TUÉ ITTTT [sic].” Pendant ce temps, beaucoup ne pouvaient pas se remettre des boucles stylées de Mariah. « Tu as l’air trop bien MC et les boucles sont [flame emoji]», a écrit un troisième fan, tandis qu’un autre a plaisanté,« OMG! J’adore les cheveux. »

La chanteuse « Obsessed » a également partagé la vidéo via Instagram, où ses 12 millions de followers ne pouvaient pas non plus se lasser du moment de retour en arrière. « SERVIR LE VISAGE, LES CHEVEUX, LE CORPS ET TOUT CE QUI CI-DESSUS !!! GET EM MIMI », s’est exclamé un fan, tandis qu’un second a ajouté:« BOP APRÈS BOP APRÈS BOP! Les chansons de maman ne se démodent jamais. Quelques autres n’ont pas pu s’empêcher de remarquer à quel point Mimi a l’air si fabuleuse. « Mariah vieillit littéralement à l’envers », a écrit un fan séparé, tandis qu’un autre a accepté et commenté, « Fille, tu n’as pas vieilli UN PEU. »

Le dernier moment viral de Mimi survient quelques jours seulement après qu’elle est allée sur Instagram pour partager un carrousel de photos avec sa fille. Alors que le duo mère-fille passait du temps aux écuries, Mimi était magnifique dans un haut blanc presque transparent et un jean foncé. Elle a complété le look avec une visière noire, des lunettes de soleil noires et des chaussures noires. « Excursion de jour avec DemTwins », a-t-elle légendé le message, accompagné d’un emoji en forme de cœur. La fière maman a accueilli ses deux jumeaux en 2011 lors de son précédent mariage avec Nick Canon42.

