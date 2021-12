Mariah Carey et ses jumeaux, 10 ans, sautent dans la neige après avoir frappé le bain à remous à Aspen – Regardez

La chanteuse de ‘Merry Christmas’ a montré aux fans l’une des traditions de vacances préférées d’elle et de ses enfants qu’ils pratiquent chaque année à Aspen, dans le Colorado.

Courir dans la neige en maillot de bain peut ne pas sembler idéal, mais quand vous avez un bain à remous à proximité, c’est plutôt agréable ! Mariah Carey a posté une vidéo idiote et douce d’elle-même et de ses jumeaux courant dans la neige, après s’être refroidie dans un bain à remous à Aspen. La chanteuse de 52 ans « We Belong Together » et ses jumeaux de 10 ans Monroe et Le Marocain Scott Cannon On aurait dit qu’ils s’amusaient beaucoup à courir entre la neige et le bain à remous.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Mariah Carey (@mariahcarey)

Mariah a introduit la tradition en sortant du bain à remous. «Nous sommes sur le point de faire une tradition Aspen que nous aimons faire», a-t-elle déclaré. Le chanteur a bercé un catsuit tout noir comme un maillot de bain, tandis que Monroe portait un bikini bleu clair et que le marocain portait un maillot de bain rouge. « Les enfants ont grandi pour l’aimer », a-t-elle expliqué. « Nous allons courir dans la neige, si nous le pouvons. »

Dès que Mariah a touché la neige, elle a commencé à crier à quel point il faisait froid ! Ses enfants riaient et criaient aussi. Le chanteur s’est bien amusé à rouler et à jeter de la neige sur le caméraman. La chanteuse de Mariah a fait savoir à ses fans à quel point il faisait froid, alors qu’elle criait « C’est glacial » et « Oh mon Dieu ». Pour vraiment ramener à la maison la sensation de tradition familiale, toute la vidéo a été réglée sur la chanson de Noël classique de Mariah, « All I Want For Christmas Is You ». Alors qu’elle retournait dans le bain à remous, elle a dit: « Je ne sais même pas quoi dire, et c’est ce que nous appelons ‘Roll Up!' »

Alors que Mariah a partagé l’une de ses traditions de vacances en famille avec ses jumeaux, elle a également impliqué les enfants dans d’autres célébrations de vacances au fur et à mesure que la saison avançait. La « reine de Noël » a montré qu’elle est assez polyvalente pour la saison des vacances. Elle a posté une vidéo d’elle-même enseignant à ses enfants une chanson de Hanoukka le 29 novembre. Les jumeaux ont également fait des camées dans son clip « Fall in Love at Christmas », qui a fait ses débuts début novembre.