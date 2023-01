Mariah Carey et sa fille Monroe Rock portant des doudounes roses assorties: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Marion Curtis/StarPix pour Apple/Shutterstock

Laissez-le à Mariah Carey, 52 ans, pour débarquer en ski en toute élégance ! L’interprète de “We Belong Together” a dévalé les pistes avec sa fille, Monroe, 11 ans, dans des doudounes roses assorties le 18 janvier, et est allée sur Instagram pour documenter le moment maman et moi. “Ensems assortis [sic] sur les pistes !”, Mariah a légendé le carrousel de photos enneigées. La beauté blonde a non seulement bercé le manteau à la mode, mais a complété son look avec un bonnet noir, des cache-oreilles, des leggings noirs et des gants noirs. Son mini-moi portait également le même bonnet noir avec des lunettes de ski violettes, un pantalon noir et des mitaines.

L’une des photos montrait même le duo assis sur le remonte-pente en préparation pour être emmené au sommet des pistes mercredi. La troisième diapositive comprenait un instantané de la mère de deux enfants avec le frère jumeau de Monroe, marocain, 11. Mimi ferma les yeux et souriait d’une oreille à l’autre sur la photo, tandis que Moroccan souriait et se tenait au chaud dans une doudoune noire. Enfin, la dernière photo du carrousel comprenait un adorable portrait de famille du trio avec une jolie montagne enneigée en arrière-plan.

Peu de temps après avoir partagé les photos pleines d’action, bon nombre des 11,5 millions d’abonnés de Mariah se sont rendus dans la section des commentaires pour s’extasier sur les instantanés de famille. “L’enfance que vous n’avez pas eue, vous la donnez à vos enfants, j’adore la voir”, a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté: “Les mercredis, nous portons du rose.” Quelques-uns des copains célèbres du lauréat d’un Grammy ont également écrit leurs propres commentaires doux, y compris l’acteur Kalen Allen. « Ma fille tu ferais mieux de sortir de là. C’est la semaine du ski gay à Aspen. Ils vont te faire comme ils l’ont fait Jenifer [Coolidge] dans Lotus blanc!”, a plaisanté le joueur de 27 ans. Même Oeil bizarre Star Jonathan Van Ness35 ans, a écrit: “Tellement mignoneee.”

Le voyage de ski arrive juste un jour avant que Mariah ne révèle qu’elle se produira à Huissier‘s Lovers & Friends music festival le 6 mai. « Lovers & Friends Fest – rendez-vous à Vegas le 6 mai ! La prévente commence demain à 10h PT », a-t-elle sous-titré le dépliant du festival le 19 janvier, via Instagram. Outre le chanteur emblématique, certains autres musiciens se produisant en mai incluent: Missy Elliot, Pitbull, Christina Aguilera, Chris Brown, 50 centimeset beaucoup plus.

En plus de sa carrière musicale de plusieurs décennies, Mariah est souvent aperçue en train de passer du temps de qualité avec ses enfants sur Instagram. Les Briller l’actrice partage ses jumeaux avec son ex-mari, Nick Canon42 ans. Le père de douze enfants et Mimi se sont mariés de 2008 jusqu’à ce qu’ils se séparent en 2016. Mariah a depuis évolué et sort avec son petit ami. Bryan Tanaka39 ans, depuis 2016.

