Mariah Carey et Martha Stewart se livrent une querelle amicale pour célébrer Noël tôt: “Je ne peux pas abandonner Thanksgiving”

Mariah Carey et Martha Stewart ont été prises dans la bataille séculaire du moment où il est trop tôt pour célébrer Noël la semaine dernière.

“Mariah, tu me connais. Je suis un traditionaliste avec une touche”, a déclaré Stewart lors d’une interview dans l’émission “Today” cette semaine, s’adressant à la “Reine de Noël”.

“Vous ne pouvez pas renoncer à Thanksgiving simplement parce que vous n’aimez pas la dinde”, a-t-elle imploré. “J’adore la dinde, et beaucoup, beaucoup d’autres personnes aiment la dinde. Alors, ne pensez pas que nous allons abandonner Thanksgiving simplement parce que vous le dites.”

MARIAH CAREY, SURBOUBLÉE LA « REINE DE NOËL PAR LES FANS », ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE NOËL EST ICI

Le tsk-tsking de la maven de la maison et du jardin est survenu après que Carey a publié une courte vidéo sur ses réseaux sociaux le 1er novembre, qui la montrait d’abord comme une sorcière d’Halloween caquetant avant de se transformer rapidement en une diva portant un costume de Père Noël et chevauchant des rennes, ceinturant ” C’est l’heure!” sur fond de son méga tube “All I Want for Christmas is You”.

L’interprète de “We Belong Together” a répondu à la fondatrice de “Martha Stewart Living” le 3 novembre en tweetant : “Chère Martha !! Je n’abandonnerai JAMAIS Thanksgiving !! Mais nous pouvons encore commencer à nous mettre dans l’ambiance festive maintenant !”

Elle a ensuite invité Stewart chez elle pour les vacances puritaines et a suggéré une invitation aux tristement célèbres festivités de Thanksgiving de Martha.

“PS, j’aimerais vous avoir à mon dîner de Thanksgiving même si je n’ai pas encore été invité à votre extravagance de Thanksgiving ! Et C’EST MAJEUR ! Surtout si Snoop vient !” Carey a ajouté, mentionnant l’ami rappeur de Stewart, Snoop Dogg.

Stewart n’a pas encore répondu à l’une ou l’autre des ouvertures de Carey.

L’année dernière, Stewart a écrit dans son blog qu’elle avait diverti 16 invités à une table à manger de 18 pieds avec une pléthore d’aliments réconfortants d’automne dans sa ferme du nord de l’État de New York. Dans le passé, elle a déclaré avoir invité jusqu’à 40 invités chez elle pour la Journée de la Turquie.