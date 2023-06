Mariah Carey en mini-robe argentée pour le concert LA Pride: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Stoianov / BACKGRID

Mariah Carey a regardé chaque pouce l’étoile brillante pour sa performance à couper le souffle lors de la célébration «LA Pride in the Park» le samedi 10 juin. L’icône internationale, 54 ans, a apporté son sens du spectacle, son glamour et ses tons doux au Los Angeles State Historic Garez-vous pour la célébration spéciale. Portant une mini-robe argentée scintillante, Mariah a prouvé qu’elle était une alliée LGBTQ+ en chantant « Vision of Love », « Touch my Body » et bien d’autres de son énorme liste de succès intemporels.

Mariah Carey.🎙️

Touche mon corps. 🎼

LA Fierté. 🌈 pic.twitter.com/4VPnZPwJEF – Chase – (@chaseyrp) 11 juin 2023

Le public a semblé extatique lorsque la reine Mimi a tout mis en œuvre pour sa performance électrisante. Dans les vidéos de fans partagées sur Twitter, la chanteuse insaisissable a pu être vue commandant la scène avec un ensemble de danseurs de secours sexy. Mariah a même utilisé son propre Instagram pour partager ses obscènes en or massif pour le festival. « Merci @lapride, tu étais incroyable !! Je t’aime tellement!! 🏳️‍🌈🦋🏳️‍🌈🦋🏳️‍🌈 », a-t-elle légendé l’ensemble.

Plus à propos Mariah Carey

« Je suis ravie et honorée de faire partie de LA Pride 2023 », a déclaré Mariah dans un communiqué avant l’extravagance. «Je suis heureux d’être de retour en personne pour célébrer avec la communauté LGBTQIA + ici en Californie du Sud et dans tous les pays. Réunissons-nous pour célébrer l’amour, l’inclusion et la fierté.

Le concert de Mariah du samedi a clôturé une journée qui comprenait des performances de King Princess, Violet Chachki, Gottmik, Sasha Colby, Jeneviève, et plus. La célébration «LA Pride in the Park» a commencé vendredi, avec un concert titré par Megan toi étalon. « J’ai hâte de faire la une de LA Pride in the Park et de célébrer la phénoménale communauté LGBTQIA + », a-t-elle déclaré dans un communiqué avant sa performance. « Cet événement incroyable défend la diversité, l’inclusivité et l’égalité, donc je suis honoré de jouer et de m’amuser avec toutes les Hotties présentes. »

Pendant ce temps, Mariah devait être prête et avoir répété pour le grand concert de Pride puisqu’elle avait récemment joué pour un concert privé en France ! La chanteuse « Sweet Fantasy » a volé sa propre vedette lorsqu’elle est arrivée dans une robe noire étincelante avec un plongeon avec une maille découpée. L’ensemble audacieux a retenu l’attention, tout comme la chanteuse, lors de sa performance spéciale.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Moroccan & Monroe Turn 12: Découvrez les jumeaux de Mariah Carey et Nick Cannon au fil des ans

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.