Mariah Carey aurait dépensé 4 millions de livres sterling pour sa somptueuse émission spéciale de Noël.

L’extravagance festive, diffusée sur Apple TV +, aurait un budget énorme alors que la star a éclaboussé ses copains célèbres pour faire de l’art.

La superstar américaine a recruté toute une série de ses copains de premier plan, dont Ariana Grande et Snoop Dogg pour l’émission.

Une partie du prix élevé de 4 millions de livres sterling aurait été dépensée pour s’assurer que Mariah était à son meilleur pour la série.









La diva de 50 ans aurait éclaboussé plus de six chiffres pour se faire coiffer et se maquiller.

Une source a déclaré au Sun: « Mariah ne fait rien à moitié et la spéciale a été créée avec d’énormes valeurs de production.

«Son style à lui seul, y compris les cheveux et le maquillage, coûte plus de 125 000 £, sans parler des 20 000 £ restants qu’elle a accumulés en dépenses et en coûts.

« Mais tous ceux qui connaissent Mariah savent qu’elle vaut chaque centime. »









Mariah aurait voulu que l’émission spéciale télévisée, qui a été classée n ° 1 dans les classements Apple TV + dans 100 pays après sa sortie vendredi, «fasse sauter tout le reste hors de l’eau».

C’est exactement ce qu’il a fait dans les notes et le budget, selon l’initié qui a ajouté: « Globalement, cela a coûté 4 millions de livres sterling à gagner, de l’argent étant dépensé pour sécuriser les grands noms. »

La diva a également recruté la méga star Jennifer Hudson pour jouer dans la spéciale qui la voit être recrutée par le Père Noël pour se rendre au pôle Nord pour aider à résoudre une crise de joie festive.

Le succès de l’émission de Mariah survient quelques jours à peine après son entrée dans l’histoire alors que sa chanson emblématique All I Want For Christmas a finalement atteint la première place des charts près de trois décennies après sa sortie.









La chanson festive, sortie en 1994, a finalement atteint la première place des charts britanniques ce week-end, 28 ans après sa sortie.

Pendant ce temps, Mariah est revenue à ce qu’elle faisait de mieux récemment: publier plus de chansons de Noël.

Elle a sorti une nouvelle version d’un autre morceau festif la semaine dernière, alors qu’elle faisait équipe avec Jennifer Hudson et Ariana Grande sur une mise à jour de «Oh Santa!» de 2010.