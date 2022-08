Mariah Carey dit qu’elle a été “enfermée” lors de son premier mariage avec Tommy Mottola dans le podcast de Meghan Markle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Mariah Carey a affirmé qu’elle était “enfermée” dans son premier mariage avec l’ancien cadre de Sony Music, Tommy Mottola.

Carey, dans une nouvelle interview, a parlé de quitter son mariage avec Mottola et comment c’était “extrêmement difficile” pour elle.

La chanteuse a écrit “Butterfly” à peu près au moment où son mariage se terminait.

“‘Butterfly’ a été un moment charnière dans ma vie”, a expliqué Carey à Meghan Markle lors d’un épisode de son podcast “Archetypes”.

“L’album ‘Butterfly’… vous savez, écrire et produire et vivre en studio et laisser derrière moi la vie passée que j’avais avec mon premier ex-mari était extrêmement difficile.”

Carey a été franc à propos de son premier mariage et a même qualifié Mottola de “contrôler” comme un “père ou un gardien” lors d’entretiens précédents. Dans le podcast de Markle, elle a expliqué comment elle se sentait “enfermée”.

“Mon premier mariage, j’étais vraiment quel est le mot? J’étais en quelque sorte enfermée, et j’étais en quelque sorte, vous savez, compte tenu des règles et je devais les respecter”, a-t-elle déclaré à Markle.

La chanteuse “Always Be My Baby” a également révélé qu’elle avait payé la moitié de Storybook Mansion, où elle résidait avec Mottola pendant leur mariage. Elle a insisté pour payer la maison après avoir grandi en déménageant en raison des relations de sa mère.

“… nous vivrions avec ce petit ami et ce petit ami et n’importe qui et n’importe où. Et ils pourraient toujours dire, genre, sortez de chez moi. Je n’ai jamais voulu ça pour moi”, a-t-elle dit à Markle. “J’ai toujours voulu que ce soit comme, ‘Tu sais quoi? Je possède ça aussi’, comme quoi que ce soit.”

“Mais les gens ne l’ont pas vu comme ça”, a-t-elle ajouté. «Ils étaient comme si elle était une femme entretenue. Elle est ceci, elle est cela. ‘Je suis comme, ‘Salut, je suis un auteur-compositeur. C’est ce que je fais.'”

Carey a été marié à Mottola de 1993 à 1998. Carey avait 24 ans et Mottola en avait 43 au moment où ils se sont mariés. La relation de l’ancien couple a commencé en 1991 alors que Mottola était à la tête de Sony Music.

Le chanteur “Obsessed” allait épouser Nick Cannon en 2008. Les deux se sont mariés jusqu’en 2016 et partagent des jumeaux ensemble.

Le podcast de Markle vise à “enquêter sur les labels qui tentent de retenir les femmes”, selon un teaser audio publié en mars.

“J’aurai des conversations avec des femmes qui ne savent que trop bien comment ces typographies façonnent nos récits”, avait-elle partagé à l’époque. “Et je parlerai aux historiens pour comprendre comment nous sommes arrivés ici en premier lieu.”

