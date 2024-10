Mariah Carey représente beaucoup de choses – mais la décontraction n’en fait pas partie. Alors naturellement, lorsqu’elle s’est produite dimanche 6 octobre soir lors de la soirée spéciale 50e anniversaire des American Music Awards, elle a dû faire une entrée.

La partie centrale d’un « M » rose vif géant sur la scène des AMA s’est ouverte pour révéler la diva elle-même, resplendissante dans une élégante robe blanche et des bijoux chatoyants. Et Mimi n’a pas déçu. En chantant son leader du Billboard Hot 100 « We Belong Together » pendant 14 semaines – l’un des 19 n°1 de ce classement – ​​Carey était en pleine forme, se faufilant à travers les courses profondes et émouvantes et frappant cette note soutenue et incroyablement longue à la fin. Ce fut une performance puissante, avec un public ravi chantant chaque mot et certaines personnes serrant même leur cœur.

Avant de monter sur la scène des AMA, Carey s’est assis avec Panneau d’affichageTetris Kelly de ‘s pour discuter du succès classique et de son album de 2005 L’émancipation de Mimi. «Les gens m’avaient radiée», se souvient-elle. « Et la chanson de la décennie avec ‘We Belong Together’ – il fallait que ce soit un disque aussi important pour que je fasse un retour. » À la fin des années 2000, Panneau d’affichage a déclaré « We Belong Together » la chanson de la décennie en raison de son énorme succès dans les charts.

Ailleurs pendant la diffusion du 50e anniversaire des AMA, Stray Kids a interprété leur single « Chk Chk Boom » ainsi qu’un peu de « Bye Bye Bye » de *NSYNC, recréant une partie de la chorégraphie inspirée des marionnettes de *NSYNC en hommage à la performance mémorable du boys band à les American Music Awards 2000. Smokey Robinson – qui a co-animé la toute première cérémonie des American Music Awards en 1974 – était également présent à la 50e spéciale pour réfléchir sur un demi-siècle de remise de prix.

