La chanteuse, qui est devenue connue comme la reine de Noël au fil des ans, grâce à sa chanson à succès « All I Want for Christmas Is You », s’est récemment ouverte à Panneau d’affichage à propos de sa collaboration avec Ariana et Jennifer.

«J’ai écrit ‘Oh Santa!’ pour mon album Joyeux Noël II toi, qui était en quelque sorte le suivi de mon premier album de Noël … nous en avons plusieurs », a-t-elle partagé avec le point de vente.« Et donc je pense que tout était question de l’événement réel, bien sûr, de faire ‘Oh Santa! ‘ avec Jennifer et Ari, mais c’était aussi, comment est-ce que je vois ça en tant que producteur? Comment voir ces voix ayant des textures différentes, quelles sont-elles? «

« Parce qu’au départ, je me mélangeais avec moi-même, ce qui est un peu l’une de mes choses préférées, mais c’était cool de pouvoir travailler avec les différentes textures vocales et jouer avec et les réinventer », a expliqué Mariah. « Alors c’est ce qui s’est passé. Et visuellement, dans la spéciale, ça ressemble vraiment à un moment de groupe de filles. Je pense que nous avons tous passé un bon moment avec ça. C’était la partie amusante à ce sujet. »