Mariah Carey annonce des concerts de Noël au Madison Square Garden et à la Scotiabank Arena

Mariah Carey a annoncé deux concerts de Noël en l’honneur des fêtes de fin d’année.

La chanteuse “All I Want For Christmas is You” a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, partageant qu’elle ferait deux spectacles, un à Toronto et un à New York.

“C’est presque l’heure de NEW YORK + TORONTO !! Venez fêter Noël avec moi en décembre !” Carey a écrit via les réseaux sociaux.

“Lil’ excité lil’ excité d’être de retour sur scène et de faire la fête avec tout le monde !! Billets en vente le 28/10 à 10h sur ticketmaster.com”, a conclu Carey.

Le premier des deux spectacles sera joué à la Scotiabank Arena de Toronto le 11 décembre et le second aura lieu au Madison Square Garden de New York.

Cette annonce fait suite à une précédente annonce faite par la chanteuse le 9 octobre, où elle a publié un article sur son nouveau livre de Noël “The Christmas Princess”, qui sortira le 1er novembre.

Les billets pour les deux spectacles de Carey seront mis en vente le 28 octobre à 10 h.