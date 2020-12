Mariah Carey est déjà alignée pour sauver Noël en 2021 après le succès fulgurant de son extravagant spécial festif cette année.

Les fans de l’icône de la musique âgée de 50 ans considéreraient déjà Mariah comme la personnification de Noël grâce à ses succès festifs classiques et à l’appréciation connue de la fête annuelle.

Mais certains fans de musique viennent tout juste d’apprendre sa puissance festive grâce à son spécial Apple + Noël 2020; Spécial de Noël magique de Mariah Carey.

Après que le spectacle unique ait été un succès retentissant pour Apple en atteignant le numéro 1 des foules dans les pays du monde entier, la société tenterait de l’inscrire pour créer un autre spécial l’année prochaine.







(Image: Getty Images)



Une source a déclaré au Sun dimanche: « Personne n’aurait pu prédire son succès et il est passé au premier rang de leurs classements dans plus de 100 pays.

«Les patrons d’Apple veulent maintenant la sécuriser pour un autre spectacle spécial l’année prochaine. L’équipe de Mariah est, bien sûr, complètement derrière et tout le monde va faire ce qu’il peut pour y arriver.

On dit que l’entreprise est prête à dépenser des millions dans sa quête pour découvrir si l’éclairage peut frapper deux fois.







(Image: Apple TV)



La source a déclaré: «Ils ont dépensé plus de 4 millions de livres sterling pour l’émission de cette année, mais l’année prochaine, cela pourrait aller encore plus haut.

« Apple connaît la valeur de Mariah et est prêt à dépenser de l’argent pour rendre un suivi encore plus grand et meilleur. »

La spéciale 2020 était déjà très ambitieuse, Mariah recrutant d’énormes stars de A List pour l’événement.

Les autres musiciens Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg et Jermaine Dupri figuraient parmi les stars participant à l’extravagance.

Alors que les superstars de la comédie Tiffany Haddish et Billy Eichner faisaient également partie du plaisir.









L’icône par intérim Better Middler, la top model Heidi Klum, l’actrice britannique Millie Bobby Brown et la star de l’enfant Mykal-Michelle Harris ont joué des rôles dans la spéciale.

Alors que le chef de file du ballet Misty Copeland, Snoopy et le Peanuts Gang, et le Père Noël lui-même ont tous participé à la spéciale de 43 minutes.

Beaucoup ont considéré l’événement festif comme le point culminant d’une année 2020 par ailleurs sombre – les fans déclarant en ligne que la star avait «sauvé» l’année avec son spécial rempli de joie.