Mariages à Vegas: Bruce Willis, Frank Sinatra et d’autres stars se sont mariés à la chapelle comme Jennifer Lopez, Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck ne sont pas le seul couple à se marier à A Little White Wedding Chapel à Las Vegas, Nevada. Certaines célébrités de la liste A d’Hollywood ont organisé des cérémonies de mariage intimes dans cet endroit populaire pendant des années.

Lopez a donné aux fans un aperçu des noces surprises d’elle et de son désormais mari Ben Affleck dimanche après-midi, partageant dans une newsletter que le petit mariage de Las Vegas était “exactement ce que nous voulions”.

La star de “Hustlers” a écrit qu’ils “étaient à peine arrivés à la petite chapelle de mariage blanche à minuit” où ses jumeaux, Emme Maribel et Maximilian, ont pris des clichés sur le siège conducteur d’une Cadillac décapotable rose.

A Little White Wedding Chapel est fière d’accueillir des mariages intimes pour une variété de stars hollywoodiennes et sa salle de réception “nostalgique” a été présentée dans une variété d’émissions de télévision à succès, de “The Bachelor” à “Lifestyles of the Rich & Famous”. selon leur site internet.

Voici un aperçu de certaines célébrités qui se sont mariées à A Little White Wedding Chapel à Las Vegas :

Britney Spears et Jason Alexander

Avant que Britney Spears n’épouse son mari Sam Asghari lors de son troisième mariage, la pop star s’est mariée pour la première fois avec son chéri d’enfance Jason Alexander en janvier 2004 à la chapelle A Little White Wedding lors d’une cérémonie tôt le matin.

Le mariage de Spears et Alexander a été annulé 55 heures plus tard, ce qu’il a affirmé plus tard avoir été forcé par la mère de Britney, Lynne, et la direction de Britney.

L’ancien mari de la chanteuse “Toxic” a également tenté d’écraser le mariage le plus récent de Spears avec Asghari, mais a échoué après avoir pénétré par effraction dans sa maison de Thousand Oaks, en Californie, et a ensuite été arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt en cours.

Joe Jonas et Sophie Turner

Le chanteur Joe Jonas et l’actrice de “Games of Thrones” Sophie Turner se sont mariés en mai 2019 lors d’une cérémonie surprise à A Little White Wedding Chapel à Las Vegas après la performance des Jonas Brothers aux Billboard Music Awards.

Turner a marché dans l’allée pour saluer Jonas et leur officiant imitateur d’Elvis, portant une combinaison de mariée blanche de la marque ukrainienne Bevza, qui a coûté 650 $. Elle a associé son look à un voile assorti.

Les frères et coéquipiers du marié, Kevin et Nick, faisaient également partie de la cérémonie intime. Le couple aurait échangé des bagues lors de leurs noces.

Jonas et Turner ont accueilli leur deuxième fille dans leur famille jeudi dernier. Le couple hollywoodien est déjà parent d’une fille, Willa, qui aura deux ans la semaine prochaine.

Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr.

A Little White Wedding Chapel était également l’endroit où Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. ont échangé leurs vœux en 2002.

Le couple s’est rencontré pour la première fois lors du tournage du film “Je sais ce que tu as fait l’été dernier” en 1997 et est marié depuis environ 20 ans.

L’ancienne de “Buffy contre les vampires”, 45 ans, et son mari Prinze Jr., 46 ans, partagent deux enfants ensemble nommés Charlotte, 13 ans, et Rocky, 10 ans.

Bruce Willis et Demi Moore

Bruce Willis et Demi Moore se sont mariés à Las Vegas à A Little White Wedding Chapel en novembre 1987 et se sont mariés jusqu’en 2000. Le couple a célébré leur “je fais” à l’hôtel Golden Nugget, après seulement trois mois de fréquentation.

Willis partage 3 filles avec Moore – Rumer, 33 ans, Scout, 30 ans et Tallulah, 28 ans.

En 2009, Willis s’est remarié avec Emma Hemming et a deux jeunes filles : Mabel, 9 ans et Evelyn, 7 ans.

Willis et Moore ont réussi à maintenir leur relation amicale après avoir mis fin à leur mariage en 2000.

La famille a récemment partagé que Willis avait reçu un diagnostic d’aphasie, une maladie qui entraîne une perte de la capacité de comprendre ou d’exprimer la parole.

Frank Sinatra et Mia Farrow

Le chanteur légendaire Frank Sinatra a dit “oui” à l’actrice Mia Farrow en 1966 à A Little White Wedding Chapel.

Leur union a duré jusqu’en 1968 et Farrow était la troisième épouse de Sinatra. La star s’est mariée quatre fois jusqu’à sa mort à 82 ans.

La première épouse de Sinatra était Nancy Sinatra Sr. Il a ensuite épousé l’actrice Ava Gardner en 1951. Sa dernière épouse était Barbara Sinatra, un mariage qui a duré de 1976 jusqu’à la mort du chanteur en 1998.

Frank Sinatra et Nancy Sinatra Sr. ont partagé trois enfants ensemble – Nancy, Frank Jr. et Tina.

Paul Newman et Joanne Woodward

L’acteur légendaire Paul Newman a épousé la défunte actrice oscarisée Joanne Woodward à A Little White Wedding Chapel en 1958.

Les deux acteurs se sont rencontrés pour la première fois au début des années 1950 alors qu’ils travaillaient sur une production de Broadway à New York.

Après leur mariage, le couple a élevé trois filles – Elinor “Nell”, Melissa et Clea.

Newman et Jackie Witte ont partagé trois enfants ensemble – deux filles nommées Susan et Stephanie, et un fils, Scott.

Leur fils unique, Scott, est décédé en 1978 d’une overdose accidentelle d’alcool et de valium.

Le nominé à 10 reprises aux Oscars et légende de l’écran est décédé à 83 ans des suites de sa longue bataille contre le cancer.