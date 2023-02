Mariage Sidharth Malhotra, Kiara Advani [WATCH]

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont tous prêts à se marier demain, c’est-à-dire le 7 février 2023, et leurs fans ne peuvent contenir leur enthousiasme de les voir en tant que mari et femme. Le couple Shershaah a presque fait une annonce dans l’émission Koffee With Karan 7 de Karan Johar sur le fait de se marier où Sidharth s’est même plaint à Karan que Vicky Kaushal était tout secret sur son mariage avec Katrina Kaif et il veut qu’il lui révèle tout sur son montrer. Alors que Kiara Advani ne pouvait tout simplement pas s’empêcher de rougir et a admis être plus que de bons amis avec Sidharth et Shahid Kapoor qui l’accompagnait dans l’émission, elle a vu à quel point elle était préparée pour le mariage et voici le jour.

Regardez la vidéo de Kiara Advani parlant d’Alia Bhatt comme demoiselle d’honneur

Dans la même émission, on a demandé à Kiara qui aimerait-elle inviter à son mariage, elle a dit qu’elle aimerait qu’Alia Bhatt soit dans le gang de sa demoiselle d’honneur et plus tôt elle s’est rendu compte que cela deviendrait gênant pour son futur mari Sidharth Malhotra qui était autrefois à un moment dans une relation avec elle. Kiara dans l’émission avait dit: “J’aimerais vraiment qu’Alia Bhatt fasse partie de mon équipe de mariées. Je l’aime. Elle est si mignonne”. Plus tard, Karan étant Karan fronça les sourcils avec l’idée de Kiara et dit: “Dans votre équipe de mariées? Épouser Sidharth Malhotra?”. Kiara a convenu avec KJo que ce serait un peu trop”. Mais comme on dit, le temps est le meilleur remède. Aujourd’hui, Alia et Sidharth ont évolué et sont extrêmement heureux dans leurs vies respectives. Comme Sidharth l’a dit sur KWK7, il est reconnaissant que Kiara est célibataire et qu’il se manifeste pour se marier avec elle.

La famille de Sidharth et Kiara ont atteint le palais de Jaisalmer Suryagarh où sangeet et haldi ont eu lieu et le grand mariage aura lieu demain, nous attendons avec impatience que le couple partage ses photos et vidéos de mariage du jour J.