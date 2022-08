Mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani : Simple shaadi ou gros Bollywood faire pour le couple Shershaah ? [Exclusive Deets]

Le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani est largement discuté en ce moment alors que les deux stars ont parlé de leur liaison sur Koffee With Karan 7. Bien qu’ils n’aient pas confirmé leur relation, c’est Shahid Kapoor qui a fait allusion à leur mariage à la fin de l’année. . Kiara Advani et Sidharth Malhotra sont ensemble depuis longtemps et il semble que les deux stars aient atteint le stade où elles sont prêtes à s’installer en mariage. Puisqu’il est presque confirmé que SidKiara va se marier cette année grâce à Shahid Kapoor, on se demande quel genre de mariage ils choisiraient. Nous avons un scoop.

Mariage bling ou simple mariage pour SidKiara ?

Un initié nous dit que Sidharth Malhotra et Kiara Advani réfléchissent à leur mariage car ils ont tous les deux des opinions différentes sur le même sujet. Une source nous dit que Kiara Advani veut un gros mariage indien de style Bollywood tandis que Sidharth Malhotra veut le contraire. L’acteur de Shershah pense qu’un mariage est une affaire intime et qu’il doit être célébré avec ses proches. Il reste maintenant à voir si Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont capables de trouver un terrain d’entente à ce sujet.

Les progrès de SidKiara à Bollywood

Kiara Advani, issue d’une famille d’affaires, est liée à Ashok Kumar. Sidharth Malhotra, quant à lui, appartient à une famille qui a servi dans la marine marchande. Les deux stars ont parcouru longtemps dans l’industrie. Kiara a réussi à se faire une place dans l’industrie avec des films comme Good Newwz, JugJugg Jeeyo et plus encore. Sidharth Malhotra, qui a commencé avec l’étudiant de l’année, est apparu dans de nombreux films comme Jabariya Jodi, Baar Baar Dekho, Kapoor & Sons et plus encore. Les deux étoiles sont apparues ensemble dans Shershaah. Le film était un super hit et les fans ont tout simplement adoré leur chimie. Il semble que Shershaah ait réussi à plus d’un titre, car Sid et Kiara ont également trouvé l’amour l’un dans l’autre. Nous attendons maintenant plus de détails sur leur mariage.