Mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani : Nani, l’acteur de Shershaah, adresse ses meilleurs vœux au charmant couple prêt à se marier [Watch]

Et enfin, Sidharth Malhotra–Kiara Advani vont se marier maintenant. Dans quelques jours à peine, Sidharth et Kiara seront mariés, c’est-à-dire mari et femme. Les tourtereaux ont atteint Jaisalmer. Ils vont se marier au Royal Palais Suryagarh. Hier soir, mariés et mariés, Kiara Advani et Sidharth Malhotra atteint Jaisalmer avec les membres de leur famille. Et entre aujourd’hui et hier, les amis et les membres de la famille de Kiara et Sidharth arrivent à Jaisalmer pour le mariage. Et il y a quelques heures à peine, Nani de Sidharth Malhotra est arrivée à Jaisalmer.

Nani de Sidharth Malhotra atteint Jaisalmer pour le mariage avec Kiara Advani

Sidharth Malhotra et Kiara Advani et leur mariage à Jaisalmer font tous les jours la une des journaux dans Entertainment News. Et cela continuera même après leur mariage. Et maintenant, Nani de Sidharth Malhotra est arrivée à Jaisalmer pour le mariage. Nani est là pour bénir le futur couple. Nani de Sidharth Malhotra avait l’air très heureux de rejoindre le couple Shershaah lors de leur journée spéciale. Nani jaillit ‘bohot khushi hai, bohot bohot badhaai’.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que Sidharth et Kiara avaient choisi Jaisalmer comme destination de mariage, Nani a répondu que c’était leur souhait. Lorsqu’on lui a demandé ce qui devrait être offert au couple, Nani a révélé qu’elle n’avait pas encore décidé. Nani de Sidharth Malhotra a l’air très excitée par le mariage.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se marieront le 7e Février semble-t-il. Les festivités du mariage, selon les rapports, commenceront ce soir. Le Sangeet aura lieu ce soir selon les rapports avec Mehendi et Haldi se produisant demain. Jusqu’à présent, Shahid Kapoor, Mira Rajput, Manish Malhotra, Karan Johar, Shabina Khan, Armaan Jain avec sa femme, maquilleuse et coiffeuse, prise de vue et bien d’autres ont atteint Jaisalmer.