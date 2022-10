Mariage Sidharth Malhotra, Kiara Advani : le couple Shershaah prendra-t-il la route de Vicky Kaushal et Katrina Kaif ? Exclusivité

Sidharth Malhotra et Kiara Advani ont tous les plans pour se marier et cela a été vu dans l’émission Koffee de Karan Johar avec Karan 7. BollywoodLife a rapporté en exclusivité que le couple Shershaah est prêt à se marier en avril de l’année prochaine, pendant que nous attendons les tourtereaux pour confirmer si cela se produit. Lors d’une interaction avec BollywoodLife, lorsqu’on l’a interrogé sur sa mise à jour Shaadi, Sidharth a répondu : ” Une mise à jour ? Eh bien, pas une telle mise à jour. Je vais vérifier mon calendrier et je verrai quand j’aurai quelque chose de mis à jour jusqu’à présent. ”

Le mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani est inspiré par Vicky Kaushal et Katrina Kaif ?

Une source proche de BollywoodLife avait révélé que Sidharth et Kiara prévoyaient de se marier en avril et nous avons maintenant appris qu’ils organiseraient une foire très soudée et emprunteraient la route de Vicky Kaushal et Katrina Kaif. Karan Johar se plaignait de ne pas avoir été invité au mariage de Vickat lors de son émission devant Vicky et Sidharth, à laquelle Sid s’est rangé du côté de VK et a dit que c’était leur moment et que ce n’était pas grave s’ils ne voulaient personne de l’industrie.

La source ajoute: “Sidharth est une personne très privée et il a toujours gardé sa vie personnelle à l’abri des regards des médias. Il veut être connu uniquement pour son travail car il est acteur et en ce moment, il est dans une très bonne phase de sa vie professionnelle aussi.Alors que Kiara n’est pas non plus très désireuse de parler publiquement de leur mariage et veut que cela reste une affaire personnelle.Mais ils publieront des photos du mariage sur leur compte Instagram comme tous les couples de Bollywood l’ont fait comme ils le savent que leurs fans le méritent car ils reçoivent tellement d’amour d’eux”. Nous vous avons déjà informé que le mariage se déroule à Delhi et que toutes les fonctions se dérouleront uniquement là-bas et que rien ne se passera à Mumbai. Nous attendons cette journée avec impatience et ne pouvons pas attendre une annonce officielle.