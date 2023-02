Mariage Sidharth Malhotra-Kiara Advani : la célèbre artiste mehendi Veena Nagda s’envole pour le Rajasthan ; voici l’inspiration derrière le design mehendi [Exclusive]

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se marieraient le 6 février 2023. Le couple est en couple depuis quelques années maintenant. Les noces auraient lieu au Suryagarh Palace Hotel de Jaisalmer, au Rajasthan. Ils veulent un bon gros mariage indien. La célèbre artiste mehendi Veena Nagda a partagé une photo de l’aéroport de Mumbai. Il semble que le sangeet et le mehendi auront lieu les 4 et 5 février. Sidharth Malhotra s’est rendu à Delhi il y a deux jours pour superviser les préparatifs du mariage. Tout l’hôtel est réservé pour le mariage. Vous pourrez profiter de promenades à dos de chameau, de bons pour le spa et de spectacles de chanteurs et de danseurs locaux.

Une source a déclaré à Bollywood Life que Kiara Advani prévoyait d’avoir un vrai mehendi de mariée indien sur ses mains et ses jambes. La source a déclaré à Bollywood Life : “Elle va faire une pause après son mariage. L’actrice veut un vrai mehendi jusqu’aux coudes. Le mehendi sera inspiré par leur histoire d’amour. Veena Nagda a déjà travaillé avec Kiara pour un tournage publicitaire, et elle la voulait pour le grand jour.” Dans le passé, Veena Nagda a fait du mehendi pour des couples de Bollywood comme Ranveer Singh – Deepika Padukone, Varun Dhawan – Natasha Dhawan et Kajal Aggarwal – Gautam Kitchlu pour n’en nommer que quelques-uns.

Sidharth Malhotra et Kiara Advani étaient ensemble pour la dernière fois en public pour la projection de Mission Majnu. On dirait qu’elle fait ses essayages de dernière minute pour les tenues. L’actrice portera Manish Malhotra pour l’une des fonctions. Les invités ont été informés que le thème du haldi est le jaune et le souci. Sidharth Malhotra rougit à l’évocation du mariage. Kiara Advani et sa chimie étaient aimés à Shershaah.