Les accusations et les poursuites ont volé des deux côtés, David poursuivant même son ex pour 10 millions de dollars. Le litige a traîné pendant des années et n’a été réglé qu’en 2007, lorsqu’ils ont accepté d’abandonner leurs actions en justice et d’opter pour un divorce sans faute. Liza n’est pas mariée depuis et David est décédé tragiquement en 2016.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy