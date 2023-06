Mariage royal de Jordanie : une diversion glamour des malheurs du royaume

La fièvre du mariage s’est répercutée dans le monde arabe, une région qui a rarement un aperçu détaillé de la pompe et de l’agitation des célébrations de sa famille royale. La capitale jordanienne, Amman, était inondée de drapeaux et remplie de célébrants, qui bordaient les rues en attendant un aperçu de la procession pour Hussein, 28 ans, et sa nouvelle épouse Rajwa, 29 ans.

Les responsables ont reconnu la réalité économique de plus en plus mordante, adoptant l’année dernière une vision de modernisation sous la supervision du roi, ainsi que du prince héritier qui, au cours des dernières années, a publiquement pris plus de responsabilités.

Les partisans de Hamzah n’hésitent pas à le comparer à son frère roi, dont les yeux bleus, les relations occidentales étroites et la maîtrise relativement plus faible de l’arabe le présentent comme moins jordanien aux yeux d’une grande partie du public. Lorsque le mécontentement éclate, les médias sociaux sont parsemés de vidéos faisant l’éloge de Hamzah et l’appelant à prendre les choses en main, d’autant plus que le public considère de plus en plus son roi comme absent et indifférent au pouvoir.