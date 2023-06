Mariage royal : Célébrités, symbolisme au Royaume de Jordanie

Amman, Jordanie –

Le mariage du prince héritier de Jordanie avec le rejeton d’une éminente famille saoudienne a commencé jeudi lors d’une célébration au palais qui a attiré des foules massives et une ambiance d’excitation autour du royaume, tout en présentant le jeune royal hachémite comme un nouvel acteur sur la scène mondiale.

Le mariage du prince héritier Hussein, 28 ans, et de l’architecte saoudien Rajwa Alseif, 29 ans, a attiré une liste de stars étoilées avec le prince britannique William et sa femme Kate. Le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie les ont accueillis ainsi que plusieurs autres membres de la famille royale du monde entier, ainsi que la première dame américaine Jill Biden.

La mariée, vêtue d’une élégante robe blanche, est arrivée au palais de Zahran dans une Rolls-Royce Phantom V de 1968 faite sur mesure pour feu la reine Zein al-Sharaf, l’arrière-grand-mère du prince héritier. Le prince héritier est arrivé plus tôt en uniforme militaire de cérémonie complet avec un sabre à poignée en or.

Les familles et leurs invités se sont réunis dans un belvédère en plein air entouré de jardins paysagers pour une cérémonie de mariage musulmane traditionnelle connue sous le nom de « katb al-ketab ».

Les célébrations ont une signification profonde pour la région, soulignant la continuité dans un État arabe prisé pour sa stabilité de longue date et rafraîchissant l’image de la monarchie après une querelle de palais. Cela pourrait même aider la Jordanie, pauvre en ressources, à forger un lien stratégique avec son voisin riche en pétrole, l’Arabie saoudite.

Les foules se rassemblaient sur d’immenses écrans pour diffuser en direct le mariage à travers le pays, avec de nombreux participants agitant des drapeaux et parés des foulards à carreaux blancs et rouges portés par la famille dirigeante de Jordanie, les Hachémites.

Dans l’ancien amphithéâtre romain au centre de la capitale, Amman, le chanteur jordanien Hussein Salman a enflammé les foules avec des ballades de mariage de félicitations. Le théâtre de 6 000 places était presque plein, alors que les familles chantaient et que les enfants, avec « Celebrating Hussein » peint sur leurs joues, applaudissaient sauvagement.

« C’est un jour important parce qu’il est notre futur roi », a déclaré Ahmad al-Masri, un jeune de 18 ans présent avec sa famille. « Tout Jordan regarde. »

Jeudi matin, les invités au mariage et les touristes saoudiens – les hommes vêtus de robes blanches et les femmes vêtues d’abayas aux couleurs vives – ont filtré à travers le hall en marbre élégant de l’hôtel Four Seasons à Amman. Noura Al Sudairi, une tante de la mariée, portait un pantalon de survêtement et des baskets en se rendant au petit-déjeuner.

« Nous sommes tous si excités, si heureux de cette union », a-t-elle déclaré. « Bien sûr, c’est une belle chose pour nos familles et pour les relations entre la Jordanie et l’Arabie saoudite. »

L’excitation suscitée par les noces – le plus grand événement royal de Jordanie depuis des années – s’est développée dans la capitale Amman, où des banderoles de félicitations de Hussein et de son épouse rayonnante ornent les bus et pendent au-dessus des rues sinueuses à flanc de colline. Les magasins avaient des étalages concurrents d’insignes royaux. Les observateurs royaux ont spéculé sur le créateur de robes qu’Alseif choisirait – toujours un secret officiel.

« Elle ressemble à une telle princesse que je pense qu’elle le mérite », a déclaré Suhair Afaneh, une femme d’affaires de 37 ans, à propos de la mariée, s’attardant devant un portrait de Hussein en costume sombre. « Mais alors quoi, je serai toujours amoureuse de lui. »

Elle a envisagé d’acheter le portrait de Hussein pour l’accrocher dans sa chambre, mais ses nièces l’ont persuadée que son mari pourrait ne pas approuver.

Les 11 millions de citoyens jordaniens ont vu le jeune prince héritier prendre de l’importance ces dernières années, alors qu’il rejoignait de plus en plus son père, Abdullah, lors d’apparitions publiques. Hussein est diplômé de l’Université de Georgetown, a rejoint l’armée et a acquis une reconnaissance mondiale en parlant à l’Assemblée générale des Nations Unies. Son mariage, disent les experts, marque son prochain rite de passage crucial.

« Ce n’est pas seulement un mariage, c’est la présentation du futur roi de Jordanie », a déclaré le politologue Amer Sabaileh. « La question du prince héritier a été close. »

Le mariage peut créer un bref moment de bien-être pour les Jordaniens en ces temps économiques difficiles, notamment le chômage persistant des jeunes et une économie en difficulté.

Les responsables du palais ont transformé l’événement – ​​une semaine après le 77e anniversaire de Jordan – en une sorte de campagne de relations publiques. Alliant tradition et modernité, la famille royale a introduit un hashtag de mariage (#Celebrating Al Hussein) et un logo omniprésent qui fusionne les initiales du couple avec les mots arabes « We rejoice ».

Des photos et des bobines de la soirée au henné d’Alseif – une célébration traditionnelle avant le mariage mettant en vedette la mariée et ses amies et parents féminins – et la cérémonie de fiançailles du couple en Arabie saoudite l’été dernier, ont éclaboussé les médias liés à l’État.

Le royaume a déclaré jeudi un jour férié afin que des foules de personnes puissent se rassembler après le service de mariage pour saluer le cortège de jeeps Land Rover rouges du couple – un clin d’œil à la procession traditionnelle des cavaliers vêtus de manteaux rouges sous le règne du fondateur du pays. , King Abdullah I. Des dizaines de milliers de sympathisants devraient affluer vers des concerts gratuits et des événements culturels. D’immenses écrans ont été installés dans tout le pays pour que les foules puissent regarder l’événement se dérouler.

La signature du contrat de mariage aura lieu au palais de Zahran à Amman, qui n’a pas connu un tel faste et des circonstances depuis 1993, lorsque, par un jour de juin tout aussi ensoleillé, Abdullah a épousé Rania, née au Koweït de parents palestiniens. Des décennies plus tôt, le père d’Abdullah, feu le roi Hussein, avait scellé ses vœux dans le même jardin avec sa seconde épouse, la citoyenne britannique Antoinette Gardiner.

En plus du prince et de la princesse de Galles, la liste des invités comprend un éventail d’aristocrates et de dignitaires étrangers, y compris des membres de la famille royale d’Europe et d’Asie, ainsi que la première dame Jill Biden et l’envoyé américain pour le climat John Kerry. Parmi les autres participants probables figurent des aristocrates saoudiens, car la mère d’Alseif est liée à la mère du roi saoudien Salman. Son père milliardaire possède une importante entreprise de construction dans le royaume.

Après la cérémonie, la noce se déplacera au palais Al Husseiniya, à 30 minutes en voiture, pour une réception, des divertissements et un banquet d’État. La famille royale devrait accueillir plus de 1 700 invités à la réception.

Les experts considèrent le mariage comme une alliance avantageuse pour les Hachémites, rivaux historiques de la famille Al Saud à l’Est. La Jordanie a récemment recherché des liens plus étroits avec l’Arabie saoudite et d’autres États pétroliers arabes du Golfe, qui ont autrefois distribué des milliards de dollars au pays dépendant de l’aide, mais qui ont depuis limité leurs dépenses.

Alors même que les restaurants hurlaient des chansons de mariage arabes et que les voitures klaxonnaient pour célébrer le centre-ville, certains ont signalé que le conte de fées royal était chargé alors que les Jordaniens luttaient pour joindre les deux bouts.

Oussama, un libraire de 25 ans, était ravi de l’occasion et a orné sa voiture et ses vitrines de portraits de la famille royale. Mais il savait aussi que la réalité reviendrait rapidement.

« Bien sûr, c’est joyeux », a-t-il dit, refusant de donner son nom de famille par crainte de représailles. « Mais dans quelques jours, nous reviendrons à nos problèmes. »