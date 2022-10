Mariage Richa Chadha-Ali Fazal: le couple Fukrey est légalement marié depuis 2,5 ans; clarifier pourquoi les célébrations ont eu lieu maintenant

Aujourd’hui, Richa Chadha et Ali Fazal organisent une réception de mariage pour leurs amis et collègues de l’industrie cinématographique et plus encore. Ils célèbrent tous les deux leur joyeuse union avec toutes les festivités pré-mariage depuis le 30 septembre. Cependant, il n’y a pas de mariage qui se passe et seulement des célébrations et des festivités de mariage, semble-t-il. Une déclaration, apportant des éclaircissements à ce sujet, a été publiée par le porte-parole de Richa Chadha et Ali Fazal. La Fukrey stars organisent une grande réception à Mumbai au Great Eastern Home, Byculla.

Entertainment News: Richa Chadha-Ali Fazal sont mariés depuis 2,5 ans

Un porte-parole proche des tourtereaux a révélé qu’Ali Fazal et Richa Chadha sont légalement mariés depuis 2,5 ans maintenant. Le mariage était enregistré et toutes les célébrations sont pour leurs amis et leur famille pour leur union. La même chose avait été mentionnée par le duo dans leurs déclarations publiées le 29 septembre 2022. Jusqu’à présent, Richa et Ali ont organisé leurs réceptions et fêtes de mariage à Delhi et à Lucknow. Et aujourd’hui, ils organiseront une grande réception qui est également le dernier événement de leurs célébrations de mariage.

Vérifiez le message de Richa Chadha d’elle et de la fonction pré-mariage d’Ali Fazal ici:

Puisque Richa Chadha et Ali Fazal voulaient incorporer à la fois leurs cultures Punjabi et Lucknowi, tout a été planifié pour le T. Les fêtes et tous les détails ont été soigneusement organisés afin de refléter leurs personnalités et aussi leur héritage. Même les vêtements de créateurs que Richa Chadha et Ali Fazal portaient avaient des touches spéciales. Ils portaient des bijoux patrimoniaux et avaient un trousseau sur mesure, y compris un sari fait sur mesure pour refléter leur histoire d’amour. Eh bien, c’était COVID, il y a 2,5 ans et par conséquent, le duo n’a pas pu célébrer leur union.

Le mariage de Richa Chadha-Ali Fazal sera une affaire étoilée

Des noms populaires tels que Ayushman Khurana, Vicky Kaushal, Vidya Balan, Huma Qureshi, Karan Johar, Shriya Pilgaonkar, Shweta Tripathi, Aparshakti Khurana, Angad Bedi, Sanjay Dutt, Taapsee Pannu et d’autres ont fait surface qui sont inclus dans la liste des invités de Richa Chadha. et la réception de mariage d’Ali Fazal aujourd’hui à Mumbai.