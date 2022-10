Mariage Richa Chadha-Ali Fazal: L’astrologue célèbre conseille au couple de planifier un bébé bientôt pour CETTE raison [Exclusive]

Richa Chadha et Ali Fazal organisent maintenant leurs célébrations de mariage. De grandes réceptions ont été organisées à Lucknow et à Delhi, qui se trouvent être la ville natale des stars. La cérémonie de réception finale aura lieu ce soir à Mumbai. La réception du couple à Lucknow a célébré le meilleur du style Awadhi. Richa Chadha et Ali Fazal se sont jumelés dans des vêtements de couleur ivoire avec des bijoux. Le célèbre astrologue Pandit Jagannath Guruji raconte à BollywoodLife ce que l’avenir réserve au couple.

Pandit Jagannath Guruji a déclaré que c’était le moment idéal pour se marier. Il a déclaré que le couple avait connu suffisamment d’épreuves et de tribulations qui avaient retardé leur mariage. Il nous dit: “Mais après avoir traversé leurs célestes, on peut clairement affirmer qu’il n’y a probablement plus d’obstacle qui émerge vers leur mariage.” Il a également déclaré que les personnes en couple pourraient s’inspirer d’Ali Fazal et de Richa Chadha. Pandit Jagannath Guruji a déclaré que le couple avait un immense zèle pour rester ensemble. Il a dit que jusqu’à présent, le couple avait résolu plusieurs malentendus par lui-même. Il a dit qu’ils savent comment gérer la question personnellement ou professionnellement.

Il a ajouté: “Ali fait du bien dans sa carrière, tout comme Richa. Mais le Rahu d’Ali est un peu faible, ce qui pourrait le conduire à des controverses ou à des problèmes juridiques à l’avenir. Donc, Ali doit rester un peu prudent tout en prenant n’importe quelle mesure. dans son domaine professionnel.” Il a dit que Richa Chadha pourrait traverser une phase d’accalmie dans les années à venir dans sa vie professionnelle. Il nous a dit qu’elle n’avait aucune raison de s’inquiéter car il renforcerait à nouveau sa confiance.

Pandit Jagannath Guruji a déclaré qu’il était conseillé que le couple envisage d’avoir un enfant bientôt. Il nous a dit : “Cela les aidera à renforcer leur relation à un niveau différent. Sinon, il pourrait y avoir des cas où le couple pourrait rencontrer des problèmes dans leur vie personnelle, ce qui finirait par entraver leur vie conjugale heureuse.”

Il a prédit un avenir fabuleux à Ali Fazal. Il a déclaré: “L’avenir de Richa et d’Ali semble prometteur en termes d’obtention de projets de films ou de séries Web. Que ce soit à Bollywood, Hollywood ou OTT, on pense qu’Ali rugit haut à chaque occasion qui se présente.” Il a dit qu’Ali Fazal obtiendrait de meilleurs rôles de l’Occident, ce qui lui procurerait l’amour de toute la fraternité cinématographique.