Mariage Rahul Vaidya-Disha Parmar : regardez à l’intérieur des vidéos virales de la grande entrée d’Aly Goni-Jasmin Bhasin à la danse de Shweta Tiwari-Arjun Bijlani ! | Buzz News

New Delhi: La cérémonie de mariage de Rahul Vaidya et Disha Parmar était une affaire plus grande que nature. Le couple, qui est affectueusement appelé Dishul par les fans, s’est marié vendredi 16 juillet en présence d’amis proches et de la famille.

Jetons un coup d’œil à certaines des vidéos de leur journée spéciale qui font le tour des réseaux sociaux. Certaines vidéos sont partagées par le célèbre paparazzi Viral Bhayani sur son compte Instagram tandis que d’autres sont partagées par Israni Photography & Films, le photographe qui a officiellement filmé leur précieuse journée.

Voici quelques-unes des vidéos, de leur mariage à leur réception. Ces vidéos feront définitivement votre journée.

Regardez les vidéos ici :

Parmi les invités, la plupart des candidats de Khatron Ke Khiladi 11 ont été invités à bénir les jeunes mariés.

Parmi les célébrités qui ont marqué leur présence, citons Aly Goni et Jasmin Bhasin qui ont fait une entrée remarquée tout en se tenant la main.

En dehors d’eux, c’était Shweta Tiwari, Anushka Sen, Vishal Aditya Singh, Sana Makbul, Arjun Bijlani entre autres.

Pour les inconnus, Rahul Vaidya et Disha Parmar avaient annoncé leur mariage sur Instagram suivi d’une vidéo où on pouvait les voir échanger leurs bagues de fiançailles et l’officialiser. Rahul avait d’abord avoué son amour à Disha dans l’émission de téléréalité Bigg Boss 14. Depuis lors, ils ont été ensemble à travers vents et marées.

Disha a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a également figuré dans plusieurs publicités publicitaires. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa et a également reçu l’amour des téléspectateurs.