Mariage Rahul Vaidya-Disha Parmar: Les festivités avant le mariage commencent par la cérémonie mehendi- Jetez un œil! | Buzz News

New Delhi: l’un des couples les plus mignons de l’industrie de la télévision, Rahul Vaidya et ladylove Disha Parmar, sont prêts à se marier le 16 juillet. Après avoir profité de son enterrement de vie de jeune fille avec sa bande de filles lundi soir, Disha est maintenant prête pour sa cérémonie mehendi .

Oui, tu l’as bien lu!

Les festivités avant le mariage de Disha et Rahul ont déjà commencé. Mercredi après-midi, la belle diva a partagé le premier aperçu d’elle en se préparant pour sa cérémonie de mehendi.

En partageant sa photo monochromatique, elle a écrit : « Alors ça commence » avec un emoji en forme de cœur.

Sur la photo, on peut voir Disha assise et se détendre dans sa robe de mariée avec une tasse de thé tandis que son esthéticienne se maquille les yeux.

Maintenant, alors que leurs fans attendaient les dernières photos des festivités pré-mariage, nous avons mis la main sur des vidéos qui sont partagées par le célèbre paparazzi Viral Bhayani sur son compte Instagram.

Dans les vidéos, le duo peut être vu en train de poser pour les photographes et Rahul a également chanté la chanson « Mehndi Laga Ke Rakhna » du film « Dilwale Dulhania Le Jayenge ».

Disha était magnifique dans un combo kurta rouge et salwar blanc, et pouvait être vue portant du mehendi sur ses deux mains. On pouvait également voir ses amis groover sur la musique avec Disha assise au milieu de la scène.

Pour les non-spécialistes, Rahul Vaidya et Disha Parmar ont annoncé leur mariage sur Instagram suivi d’une vidéo où on les voit échanger leurs bagues de fiançailles et l’officialiser. Rahul a avoué son amour à Disha dans l’émission de téléréalité Bigg Boss 14. Depuis lors, ils ont été ensemble à travers vents et marées.

Disha Parmar a fait ses débuts dans le feuilleton quotidien 2012 Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Elle a également figuré dans plusieurs publicités publicitaires. Elle a ensuite été vue dans l’émission télévisée Woh Apna Sa et a également reçu l’amour des téléspectateurs.