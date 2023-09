Mariage Parineeti-Raghav : l’actrice portera CETTE tenue le jour de son mariage

Vidéo de mariage de Parineeti Chopra et Raghav : L’actrice de Bollywood Parineeti Chopra et le politicien du parti Aam Aadmi Raghav Chadha sont tous prêts pour leur grand mariage le 24 septembre. Leurs fans sont ravis de voir leurs photos et vidéos de mariage. Selon certaines informations, Parineeti portera une belle tenue conçue par Manish Malhotra pour le mariage. Elle sera vêtue d’un lehenga de couleur claire associé à des bijoux classiques. Parineeti et Manish sont amis depuis longtemps, il connaît donc bien son style et ce qu’elle veut pour son mariage. Parineeti a toujours été claire sur le fait qu’elle serait une épouse Manish Malhotra. Le mariage aura lieu à Udaipur en tant que mariage à destination et les rituels débuteront le 23 septembre, suivis d’un déjeuner de bienvenue et d’une soirée.