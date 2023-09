Mariage Parineeti-Raghav : l’actrice portait une « Dupatta » personnalisée avec le nom de Raghav – Regardez

Parineeti Chopra – Vidéo de mariage de Raghav Chadha : L’actrice de Bollywood Parineeti Chopra et le leader de l’AAP Raghav Chadha se sont mariés. Désormais, les images de leur mariage font des vagues sur les réseaux sociaux. Ce grand mariage punjabi a eu lieu en présence d’amis proches et de parents. Les photos donnaient un aperçu d’un mariage de conte de fées. Le couple avait l’air adorable en tant que mari et femme. L’actrice est très belle dans un lehenga aux couleurs pastel. Elle a complété son look avec un minimum de maquillage et de bijoux. Parineeti a affiché son voile de mariée sur lequel « Raghav » était conçu en hindi. La tenue de l’actrice a été conçue par son meilleur ami Manish Malhotra. Regardez la vidéo pour en savoir plus.