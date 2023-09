Mariage Parineeti-Raghav : dans les visuels de la soirée sangeet de RagNeeti, le look pimpant du marié brille plus que celui de la mariée

Cérémonie Parineeti Chopra-Raghav Chadha Sangeet : Au fur et à mesure que la soirée se déroulait, tous les yeux étaient rivés sur le marié, qui avait l’air absolument fringant dans sa tenue élégante. Avec son sens impeccable de la mode, il respirait la confiance et le charme, volant la vedette sans effort. Son choix de tenue, combiné à sa présence charismatique, a laissé tout le monde en admiration. Même si la mariée était absolument magnifique, c’est le charme indéniable et le style captivant du marié qui ont fait tourner les têtes tout au long de la soirée. Ensemble, ils ont créé un couple parfait, rayonnant d’amour et de bonheur lors de leur journée spéciale. Hier soir, le couple a organisé une somptueuse soirée sangeet pour les invités sur le thème « une fête comme les années 90 » au Leela Palace. Les célébrations ont duré toute la nuit avec un spectacle musical spécial du chanteur punjabi Navraj Hans. Le couple devrait se marier cet après-midi et organisera une réception pour les invités plus tard dans la journée.