Mariage Parineeti Chopra-Raghav Chadha : vidéo intérieure du shaadi d’Udaipur du duo nouvellement marié [Watch]

Entrez dans le monde féerique du mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha. Le lieu enchanteur du mariage d’Udaipur était orné de décorations à couper le souffle, créant une ambiance magique pour la journée spéciale du couple. Parineeti était absolument radieuse dans sa tenue de mariée exquise conçue par le célèbre Manish Malhotra. Les célébrations ont été remplies de joie, de rires et d’amour, alors que la famille et les amis se sont réunis pour bénir l’heureux couple. Raghav et Parineeti auraient eu un mariage blanc perle en présence de leurs amis proches et de leur famille. Le mariage a rendu tout le monde ému en voyant à quel point le couple était beau, car ils forment un mariage parfait au paradis. Un initié révèle que Pari était extrêmement ému et ne pouvait tout simplement pas s’arrêter de pleurer pendant que le rituel bidaai se déroulait, toute la famille Chopra pleurait et applaudissait également le plus fort pour le beau couple marié.