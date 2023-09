Mariage Parineeti Chopra-Raghav Chadha : le marié de l’équipe est prêt pour le grand jour de RagNeeti [Watch Video]

L’équipe du marié est arrivée à Udaipur pour le mariage de Parineeti Chopra et Raghav Chadha, et ils ont certainement fait une entrée remarquée en beauté. Avec une touche d’élégance et un soupçon d’effervescence, l’équipe a apporté une énergie vibrante aux festivités. Alors qu’ils mettaient le pied dans la charmante ville d’Udaipur, l’air était rempli d’anticipation et de joie. Habillés impeccablement, ils ont montré leur sens de la mode impeccable et ont ajouté une touche de glamour aux célébrations. Le lieu du mariage, le magnifique Leela Palace Udaipur, est orné de décorations exquises, créant la toile de fond parfaite pour cette joyeuse union. Le mariage étoilé de Parineeti Chopra et Raghav Chadha au magnifique Leela Udaipur devrait réunir un groupe impressionnant de politiciens et de stars de Bollywood. Vous pouvez vous attendre à voir certains des plus grands noms de l’industrie cinématographique et des personnalités influentes du monde politique, tous réunis pour célébrer cette joyeuse occasion. Ce sera une soirée inoubliable remplie de glamour, d’élégance et de pouvoir de star. Les préparatifs pour le mariage du chef du parti Aam Aadmi, Raghav Chadha, et de l’acteur Parineeti Chopra battent leur plein à l’hôtel Leela Palace à Udaipur, au Rajasthan.