Mariage KL Rahul-Athiya Shetty : premier shaadi Bollywood de 2023 ; vérifier des faits inconnus [Watch Videos]

Mariage de KL Rahul-Athiya Shetty : La fille de Suniel Shetty et l’actrice de Bollywood Athiya Shetty et le joueur de cricket indien KL Rahul se marient le 23 janvier. Ils étaient en couple depuis plus de trois ans. Ces jours-ci, le buzz tourne autour du mariage de KL Rahul et Athiya Shetty. Découvrons dans cette vidéo les faits moins connus sur le mariage du couple. Regardez des vidéos de divertissement.