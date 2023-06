Mariage Karan Deol et Drisha Acharya: Ranveer Singh et Deepika Padukone deviennent romantiques en dansant à la réception

Le fils de Sunny Deol, Karan Deol, a commencé un nouveau chapitre de sa vie. L’acteur a noué le nœud nuptial avec sa dulcinée, Drisha Acharya, le 18 juin. Les festivités scintillantes avant le mariage nous ont déjà fait jaillir. Maintenant, les photos et les vidéos du mariage sont devenues le sujet de conversation tendance de la ville. Après le mariage, la famille Deol a organisé une soirée de réception étoilée pour les jeunes mariés. Des membres notables de la fraternité du cinéma ont assisté à la cérémonie. Mais les véritables vedettes étaient le couple puissant de B-town, Ranveer Singh et Deepika Padukone, qui ont volé la vedette avec leur performance de danse.

La tenue de Ranveer Singh et Deepika Padukone

Dans la vidéo faisant le tour d’Internet, Deepika et Ranveer ont été capturés en train de secouer une jambe sur la chanson de Meri Umar Ke Naujawano. Deepika était magnifique dans une kurta Anarkali ethnique, noire et brodée d’or. Complétant le choix vestimentaire de sa femme, Ranveer n’était pas moins beau en tenue traditionnelle, vêtu d’un bandhgala sherwani blanc pur.

La danse de Ranveer Singh et Deepika Padukone

DeepVeer, un nom popularisé par les fans du couple, groove aux rythmes de la chanson, des sourires éclatants. Tous deux ont levé les mains en l’air et se sont balancés au rythme de la musique. Ranveer est devenu un peu romantique alors qu’il enroulait son bras autour de sa dulcinée, la serrant dans ses bras et embrassant Deepika sur le front. Le duo s’est ensuite engagé dans une courte conversation, mais sans interrompre la danse.

Ranveer et Deepika ont également été rejoints par Karan Deol et sa femme Drisha Acharya, qui ont également exécuté quelques pas de danse ensemble. Alors que Karan était vêtue d’un costume de smoking, Drisha était jolie dans une robe dorée scintillante. Tous les autres invités de la salle semblaient également s’amuser.

Ranveer Singh et Deepika Padukone cliquent sur des images avec Karan Deol et Drisha Acharya

Dans une autre vidéo, partagée par le célèbre paparazzo Varinder Chawla, Deepika et Ranveer ont été capturés en train d’interagir avec les jeunes mariés. Ranveer était dans son moi maladroit habituel, faisant rire Karan Deol à ses paroles. Plus tard, le couple a cliqué sur des photos avec Karan et Drisha, bras dessus bras dessous.

Karan Deol écrit une belle note pour Disha Acharya

Le grand mariage de Karan et Drisha a eu lieu au Taj Lands End de Mumbai. Karan a laissé tomber une série de photos de leur mariage, écrivant une jolie note pour Drisha qui disait : « Tu es mon aujourd’hui et tous mes lendemains. Le début d’un beau voyage dans nos vies. »